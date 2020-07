Kid Cudi revela que logró una colaboración con Eminem gracias a Lil Wayne/Foto: MTV, Essentially Sports y Progreso Hispano News

Kid Cudi se unió a Lil Wayne en el último episodio de su programa Young Money Radio, donde las dos superestrellas del rap discutieron la nueva colaboración de Cudi con Eminem y más.

A principios de esta semana, Cudi y Em lanzaron su primera colaboración "Adventures of Moon Man & Slim Shady". La nueva canción se puso en marcha después de que Eminem fuera un invitado destacado en el programa Apple Music de Weezy a principios de mayo, dijo Cudi a Wayne el viernes (10 de julio).

"Bueno, es una locura porque tu entrevista lo desencadenó, ¿verdad?" Dijo Cudi, y agregó que su equipo contactó al gerente de Em, Paul Rosenberg, después de que se emitió la entrevista. "Tenía el récord y pensé, 'Hombre, enviémoslo a él. Lo peor que podría pasar es que no lo acepte, y al final del día, gané', No te enojes por eso".

Cudi estaba extasiado después de que Eminem respondiera. "Tenía que decirle que estaba como, 'Oye hermano, tu maldito rey destruyó esta mi*rda'. Porque estaba nervioso porque pensaba, 'Hombre, voy a tener a Eminem en mi canción, me va a pegar en mi propia mi*rda'".

Kid Cudi destaca como actor

Cudi, quien protagoniza la próxima serie de HBO We Are Who We Are, también le dijo a Wayne que la serie dirigida por Luca Guadagnino fue "probablemente mi papel más complejo que he hecho". Cudi, cuyo nombre real es Scott Mescudi, también ha aparecido en How to Make it in America y Westworld de HBO, entre otros proyectos.

"Esto era algo en lo que estaba deseando entrar porque estoy acostumbrado a interpretar al mejor amigo o al drogadicto o al ‘alivio cómico’ o algo así", dijo el rapero y actor. "Solo quería probar algo diferente".

Durante su conversación con Wayne, Cudi también habló sobre la influencia de Weezy en él como rapero, logrando su primer Billboard Hot 100 con Travis Scott, salud mental, una posible colaboración futura con Wayne, su nuevo podcast y más.

Kid, no sólo ha estado una colaboración con Slim Shady, sino también lanzará un proyecto audiovisual con el rapero y empresario Kanye West con quien ya había laborado desde hace algunos años/Foto: Cusica Plus

Otros invitados en el episodio 11 de Young Money Radio incluyeron a Gucci Mane y al piloto de autos de carrera Bubba Wallace.