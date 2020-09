¿Khloé Kardashian ya quería dejar el reality show? Las pistas en Instagram

La familia Kardashian-Jenner de Keeping Up With the Kardashians está en todas las redes sociales, donde promueven su variedad de actividades comerciales, desde productos de belleza hasta ropa y series de televisión.

Las Kardashian también se asocian con numerosas marcas de renombre, como Febreze y Coca-Cola. Así que es comprensible que sus cuentas de Instagram estén llenas de promociones de productos.

Algunos fanáticos piensan que la familia se excede un poco con las promociones de sus productos, a veces promocionando algunos artículos inseguros o haciendo falsas promesas de productos que realmente no funcionan.

Kim Kardashian anuncia el final del reality show con su próxima temporada

Pero, los fanáticos están particularmente molestos con las publicaciones de Khloé Kardashian en las redes sociales en general, ya sea que publique citas inspiradoras o anuncios para sus productos.

¿Por qué fans están molestos con Khloé Kardashian?

Khloé Kardashian tiene el hábito de usar las redes sociales para publicar mensajes crípticos que aluden a su vida personal, según E! En línea.

Algunos podrían llamar a estas publicaciones "inspiradoras", pero son demasiado negativas para ser realmente inspiradoras. Se leen más como un ataque pasivo-agresivo contra la última persona que la ha molestado.

Se sabe que Khloé Kardashian publica varios mensajes extraños en un día, incluidos tres en 2018. La primera publicación hablaba de que solo hay unas pocas personas con las que puede soportar estar sin querer estrangularlas, pero la siguiente habla de cómo ella no es crítico y odia a las personas que lo son.

El último del trío ese día reforzó sus sentimientos sobre la mayoría de las personas en su vida: “Señor, concédeme la serenidad para aceptar a las personas estúpidas como son, el valor para mantener mi autocontrol y la sabiduría para saber que si actuar en consecuencia, probablemente estaré en la cárcel".

Khloé Kardashian abordó el hecho de que sus publicaciones parecen aumentar cuando tiene problemas personales. Según E!, en 2016, dijo que no solo publica citas cuando tiene problemas, sino que solo publica dichos que le gustan incluso si no se aplican personalmente a ella.

Si eso es cierto, es una gran coincidencia que estas publicaciones coincidieran con problemas personales casi siempre.

¿Khloé Kardashian usa demasiado Instagram?

Además de sus numerosas citas, Khloé Kardashian usa sus cuentas de redes sociales para promocionar sus productos. El marketing a través de las redes sociales es una técnica bastante común utilizada por casi todo el mundo. Sin embargo, a los fanáticos no les encanta la frecuencia o la forma en que Khloe usa este canal para ganar dinero.

A veces, es el producto con el que la gente tiene problemas. El incidente de Flat Tummy Shakes después de la última temporada navideña encendió a algunas otras celebridades, según Insider. Khloé Kardashian estaba promocionando los batidos como una excelente manera de perder peso y aplanar la barriga después de disfrutar demasiado durante las vacaciones.

Jameela Jamil le reclamo sobre el producto, diciendo que era peligroso y no aprobado por la FDA. Los batidos también tienen una gran variedad de efectos secundarios que incluyen diarrea, calambres, dolor de estómago y deshidratación.

Recientemente, Khloe Kardashian apareció en The View y fue criticada nuevamente por la promoción desvergonzada de productos. La socialité habló sobre las migrañas con Whoopi Goldberg y luego mencionó el medicamento para la migraña que usa. La medicación simplemente proviene de Biohaven Pharmaceuticals, de la que es portavoz.

Los fanáticos de Reddit sintieron que ella solo apareció en el programa de entrevistas para vender sus productos.

¿Khloé quería hacer dinero antes que terminara KUWTK?

Algunos fanáticos especulan que Kardashian aumentó la promoción de su producto porque sabía que Keeping Up With the Kardashians estaba llegando a su fin.

Los fans están asumiendo que ella quería ganar la mayor cantidad de dinero posible mientras la familia todavía tiene muchos seguidores. Puede pensar que el reality show tiene un impacto positivo en sus ventas, y eso es completamente posible.

Khloé Kardashian acusada de promocionar productos inseguros por dinero

Solo el tiempo dirá qué pasará con las otras empresas comerciales del clan Kardashian-Jenner una vez que la popular serie llegue a su fin.

¿Crees que Khloé Kardashian intentaba "llenarse los bolsillos" con sus publicaciones en Instagram ante el inminente final de Keeping Up With the Kardashians? Dinos en los comentarios.