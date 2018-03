Khloé Kardashian y su viaje antes de convertirse en madre

Hace unos días el reality show de la familia más famosa del medio, las Kardashian-Jenner, mostró que una de ellas estaba teniendo ciertos problemas de salud, hablamos de Khloé Kardashian, quien se encuentra poco tiempo de dar a luz a su primer bebé y compartió con sus hermanas que tiene problemas de movilidad.

Sin embargo eso parece no ser un problema para la futura mamá, ya que en este semana ella y sus hermanas mayores, Kourtney y Kim Kardashian, viajaron a Tokio para disfrutar de un viaje solo ellas trres, 'Girl trip'.

De acuerdo con E! News, Kourtney, Kim y Khloé Kardashian decidieron viajar a la capital de Japón para conocer mejor la ciudad y poder sacar el máximo partido de lo que ofrece la cultura y gastronomía oriental.

Pero sobre todo la oportunidad de poder vivir una última aventura entre hermanas antes de que Koko, como le dicen de cariño a la futura mamá, de a luz a su primer hijo con el basquetbolista Tristan Thompson.

El esperado "Girl Trip", como lo ha calificado una fuente cercana a la familia Kardashian, cumplirá el deseo de Khloé de pasar el máximo tiempo posible con sus inseparables hermanas.

Esto debido a que tendrá que irse nuevamente y de manera temporal a Cleveland, donde nacerá su primer hijo, ya que ahí es donde reside Tristan debido a que es jugador del equipo de baloncesto Cleveland Cavaliers.

Igualmente fuentes cercanas a la socialité revelaron que Koko ya comenzaba a sentirse distanciada de sus hermanas, pues ahora pasa gran parte del tiempo en la ciudad de su novio.

Definitivamente fue un cambio muy significativo en la vida de la estrella de televisión, pues dejar atrás Los Ángeles no ha de ser fácil y menos si implica que tu familia se quede ahí.

Al parecer, Khloé está dispuesta a cualquier cosa por su historia de amor a un lado del jugador de la NBA.

"Se que mi respuesta no se aplicará a otros casos, pero yo, siempre supe que Tristan era el hombre ideal para mí. Jamás me había sentido tan cómoda y segura con alguien, y enseguida me di cuenta de que era el compañero perfecto,"