Khloé Kardashian y su hija son duramente criticadas por los internautas

Khloé Kardashian y su hija son duramente criticada por los internautas/Foto: Perez Hilton

Una de las hermanas Kardashian que más suele recibir críticas en las redes sociales es Khloé. La empresaria estadounidense e influencer suele ser el blanco de miles de comentarios negativos desde hace varios años por su físico; sin embargo ahora no sólo atacaron a la celebridad, sino que los internautas también criticaron a su hija, True Thompson.

Khloé Kardashian decidió compartir una fotografía muy sonriente a lado de su bebé True, ahora con la cuarentena la empresaria ha tenido que quedarse dentro de su mansión e incluso celebró desde su hogar el cumpleaños número dos de su hija con una mini fiesta llena de globos y regalos.

Pero cuando Koko decidió posar junto a su hija, no se imaginó la gran cantidad de comentarios negativos que le harían los usuarios de Instagram. Y es que la estrella del reality “Keeping Up With The Kardashian”, se tomó una foto con True donde ambas lucen como “demasiado filtro” de acuerdo a algunos internautas.

Esto provocó que Khloé Kardashian recibiera miles de críticas hacia ella y su hija, donde las personas le pedían a la empresaria dejar de usar tantos filtros ya que según, su rostro y el de True se “deformaban” y les hacían lucir demasiado falsas. OMG!

Las críticas contra Khloé Kardashian

Como te comentamos al principio, la hermana Kardashian-Jenner es una de las integrantes del famoso clan que más comentarios malos recibe en las redes sociales. Incluso esta es una de las razones por las que Khloé decidió bajar de peso, ya que muchos fans recordarán que hace unos años, Koko tenía unos kilos de más.

Khloé Kardashian antes y ahora/Foto: Cosmopolitan

Sin embargo, aunque la celebridad de televisión ya está acostumbrada a recibir todo tipo de críticas, algo que le enoja demasiado es cuando atacan a su pequeña hija. Y es que según la empresaria de 35 años, los adultos no deberían criticar a los niños, especialmente por su apariencia, porque como “personas maduras” saben el daño psicológico que estas palabras pueden causarles.