Khloé Kardashian y su hija True tienen sus propias muñecas ¡Son idénticas!

Khloé Kardashian y su pequeña hija, True Thompson fueron la inspiración para un par de muñecas idénticas a ellas y que recibieron como parte de las celebraciones del Día de la Madre.

En su cuenta oficial de Instagram, la socialité Khloé Kardashian presumió a sus 110 millones de seguidores las muñecas al estilo Barbie que ella y su hija True inspiraron.

De las historias de Instagram de Khloé Kardashian

Se trató de un increíble regalo del Día de la Madre que envió su ex- pareja y padre de su hija, Tristan Thompson, quien le hizo llegar un pastel decorado con dos muñecas idénticas al dúo madre- hija y la frase “La mejor mamá”.

En sus Instagram Stories, Khloé Kardashian de 35 años presumió todos los regalos que Tristan Thompson le envió en su segundo Día de la Madre, que incluían un arreglo de globos y varios ramos de flores.

Khloé Kardashian defiende a True de los haters

Pese a que la pequeña True Thompson apenas tiene dos años de edad, ya tuvo que enfrentarse a su primera ola de haters, pero su mamá Khloé Kardashian rápidamente salió en su defensa.

Tras publicar una foto con su hija, True, Khloé Kardashian fue duramente criticada por los internautas ya que aseguraban que la estrella de Keeping Up With the Kardashians usó demasiado filtros en el rostro de la bebé.

Indignada por los comentarios en contra del aspecto de su hija True Thompson, Khloé Kardashian estalló en contra de las personas que juzgaron la apariencia de una niña de dos años de edad.

Te puede interesar: Khloé Kardashian y su hija son duramente criticadas por los internautas

Sin embargo, la controversia no ha impedido que Khloé Kardashian siga presumiendo de su pequeña hija, quien protagonizó su más reciente ronda de historias en Instagram con sus divertidos juegos.

“Mi niña feliz”, escribió Khloé Kardashian en la última fotografía de True Thompson que publicó en su cuenta de Instagram.