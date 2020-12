Khloé Kardashian y Tristan Thompson posiblemente están COMPROMETIDOS/Foto: Pop Culture

¿Khloé Kardashian está comprometida? La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" fue vista usando un enorme anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo el martes, lo que generó rumores de que está comprometida con su novio intermitente Tristan Thompson.

La gema gigante era claramente visible cuando Kardashian, de 36 años, fue fotografiada sosteniendo la mano de su hija de 2 años con Thompson, True, durante una excursión por la tarde en Boston.

Thompson, de 29 años, firmó recientemente con los Boston Celtics en un contrato de $ 19 millones, y Kardashian y True parecen estar en la ciudad para pasar las vacaciones con él.

Khloé apareció con un gran anillo que posiblemente sería de compromiso, y ha hecho pensar que dará el siguiente paso con Tristan/Foto: TMZ

Aunque la relación ha sido inestable, se informa que la pareja reavivó su romance en medio de la pandemia de Coronavirus, durante la cual con frecuencia se pusieron en cuarentena juntos.

Más recientemente, la pareja fue vista en una cita nocturna en Boston, cenando juntos en el punto de acceso japonés Zuma en el Four Seasons Hotel One Dalton Street.

¿Khloé Kardashian ya olvidó las infidelidades de Tristan?

La estrella de la NBA engañó infamemente a Kardashian el fin de semana antes de que diera a luz a True en abril de 2018.

Kardashian y Thompson se separaron en febrero de 2019 después de que supuestamente se puso cómodo y besó a la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, quien también era amiga de la fundadora de Good American.

Khloé ha confesado en diversas ocasiones que tenía miedo de regresar por tercera ocasión con el padre de su hija, ya que sabe que posiblemente podría engañarla de nuevo, al estar lejos de la familia por cuestiones laborales.

Sin embargo, la enorme y brillante sortija podría significar que Khloé Kardashian ya está lista para darle otra oportunidad a Tristan. Recordemos que Koko ya ha estado casada en el pasado, con el ex basquetbolista Lamar Odom, con quien contrajo nupcias a menos de un mes de conocerlo.

Odom y Kardashian estuvieron juntos durante casi 7 años, pero se divorciaron definitivamente en 2016, después de diversos conflictos entre la pareja. ¿Crees que Khloé Kardashian no será traicionada por Tristan Thompson? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

