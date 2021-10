Khloé Kardashian vuelve a tener COVID-19; su hija también da positivo.

Khloé Kardashian está luchando contra el COVID-19 nuevamente, y esta vez, su hija de 3 años también lo tiene.

“Hola chicos, quería informarles a True y di positivo para Covid”, tuiteó el viernes la ex protagonista de “Keeping Up With the Kardashians”, de 37 años. "Tuve que cancelar varios compromisos y lamento no poder cumplirlos".

Khloé Kardashian señaló que está "afortunadamente" vacunada contra la enfermedad mortal, por lo que no debería tener que preocuparse por síntomas graves u hospitalización, según los CDC. "Todo estará bien", escribió. "Estaremos aquí en cuarentena y siguiendo las pautas actuales".

Khloé alentó a sus seguidores a "estar a salvo"

La Verdad Noticias informa que, en un tuit de seguimiento, la cofundadora de Good American, que comparte a su hija True con su ex Tristan Thompson, alentó a sus 29,5 millones de seguidores de Twitter a "estar a salvo".

Khloé Kardashian contrajo previamente el nuevo coronavirus en marzo de 2020. Documentó su batalla a través de videos autograbados desde su habitación que se emitieron durante la última temporada de "KUWTK".

“Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña ”, recordó en Twitter en septiembre. "La tos, mi pecho ardería cuando tosía". La estrella de reality también sufrió sofocos y sofocos, vómitos y temblores. "Déjame decirte que esa mierda es real", advirtió a los espectadores. "Pero todos vamos a superar esto".

Khloé Kardashian ha creado conciencia sobre el COVID-19

La celebridad ha continuado creando conciencia sobre el virus durante el año pasado, y más recientemente Khloé Kardashian reveló que su cabello se cayó como resultado de su batalla. Dijo que su sentido del gusto y el olfato era "lo único que no perdí, pero tenía todo lo demás, como cualquier otra cosa que puedas imaginar".

Khloé no es el único miembro de la familia Kardashian que ha tenido COVID-19. Kim Kardashian, Kanye West y sus hijos también dieron positivo en varios puntos de la pandemia.

