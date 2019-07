Khloé Kardashian vuelve a sobajar a Jordyn Woods, ‘LA AMANTE’ de su ex-novio

Aunque ya pasaron varios meses desde que se dio a conocer la noticia, el escándalo por la imperdonable infidelidad del jugador de baloncesto Tristan Thompson, no ha parado de causar controversias, pues el dolor que le causó a su ex-pareja Khloé Kardashian, la ha orillado a recurrir a las redes sociales para expresar sus sentimientos.

Tampoco justificamos la actitud de Khloé Kardashian, pero entendemos que esta ha sido su manera de sobrellevar la situación después de enterarse que el padre de su hija le había sido infiel con Jordyn Woods, quien era la mejor amiga de su pequeña hermana Kylie Jenner y a quien trataban como otra integrante de la familia.

Con el dramático final de la temporada 16 del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’, el cual se centró principalmente en la historia sobre el triángulo amoroso Khloé-Tristan-Jordyn, los fanáticos del programa han viralizado nuevamente cada detalles sobre esta traición.

Khloé Kardashian vuelve a sobajar a Jordyn Woods, ‘LA AMANTE’ de su ex-novio

Ahora, con el drama de nueva cuenta fresco y a como es costumbre, Khloé Kardashian no pudo evitar publicar un meme con un evidente texto dedicado a la amante de su ex-pareja el cual dice:

“Una chica le preguntó a mi hombre: ¿Es ella tu novia-novia o simplemente una chica con la que estás hablando?……¡¡ESTÚPIDA!! ¿Si te mato, estás muerto-muerto o simplemente no respiras?”.

Khloé Kardashian vuelve a sobajar a Jordyn Woods, ‘LA AMANTE’ de su ex-novio

La publicación podría parecer una simple broma, no obstante, si consideramos las desagradables experiencias sobre las infidelidades que recientemente ha vivido la celebridad, es fácil interpretar que se trata de una especie de sarcasmo hacia Tristan Thompson y todas las mujeres con las que le a pintado el cuerno.

Debemos admitir que el meme es divertido, sin embargo, creemos que Khloé Kardashian debería asistir a alguna clase de terapia o hacer algo al respecto para curar su corazón y dejar de cargar con todos los resentimientos que ha guardado por esta situación.

QUIZÁ TE INTERESE: Khloé Kardashian tras infidelidad muestra su trasero con ajustada prenda (FOTO)

Khloé Kardashian vuelve a sobajar a Jordyn Woods, ‘LA AMANTE’ de su ex-novio