Khloe Kardashian vende su lujosa mansión de los Ángeles al empresario Dhar Mann

Khloe Kardashian vendió su lujosa mansión de Los Ángeles al gurú del estilo de vida Dhar Mann después de vivir en ella durante seis años.

La favorita de Keeping Up With The Kardashians está lista para crear nuevos recuerdos en una casa nueva después de vender su propiedad por la asombrosa cantidad de 11.8 millones de euros (15.5 millones de dólares).

Khloe Kardashian compró la asombrosa mansión en 2014 y logró venderla por el doble de precio después de renovarla.

Como te dimos a conocer en La Verdad Noticias, Khloe Kardashian le compró la propiedad al cantante Justin Bieber cuando estaba casada con la estrella del baloncesto Lamar Odom.

Khloe Kardashian vende su lujosa mansión de los Ángeles

El fundador de LiveGlam Beauty, Dhar Mann, es ahora el orgulloso nuevo propietario y está listo para mudarse con su socia Laura Gurrola y su primer hijo.

Quedó impresionado por la mansión de 9,300 pies cuadrados y no podía esperar para mostrarla en Instagram después de que fue confirmado como el nuevo propietario de la casa.

El jugador de 36 años posó para sus 3,1 millones de fanáticos fuera de su enorme plataforma, luciendo más feliz que nunca.

Su novia sostenía un cartel que decía: "Hogar, dulce hogar".

Parece que la gran compra se produjo en un momento perfecto cuando la pareja estaba celebrando el cumpleaños de Laura.

Khloe Kardashian apareció en Architectural Digest

La hermosa antigua casa de Khloe Kardashian apareció en Architectural Digest después de que ella la renovó en 2016.

En sus redes sociales, Dhar escribió: "¡Qué mejor manera de celebrar el cumpleaños de mi compañero de vida @ laurag_143 que también celebrarnos comprando nuestra nueva casa!”

"Cuando Laura me conoció, compartía un apartamento tipo estudio de 350 pies cuadrados con un compañero de cuarto y dormía en un sofá. Poder comprar la casa de nuestros sueños hoy, unos años después, es un sentimiento que ni siquiera puedo comenzar a describir".

Añadió: "¡Gracias Dios por traer el amor de mi vida al mundo en este día y por siempre bendecir a mi pequeña familia con más de lo que merecemos! Estamos muy agradecidos por la vida que nos has dado y nunca lo des por sentado."

Su popular canal de YouTube también cuenta con más de 3.2 millones de suscriptores.

Khloe puso su casa a la venta en mayo por 18,95 millones de dólares. La enorme casa ubicada en el vecindario The Oaks de Calabasas se convirtió en la casa de Khloe hace seis años.

Sin embargo, ahora es el momento de seguir adelante para Khloe Kardashian, ya que finalmente se despidió de su increíble hogar.