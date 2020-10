Khloé Kardashian tiene los miedos más extraños ¡No lo creerás!

Khloé Kardashian como muchas celebridades tiene miedos que son bastante comunes, pero la socialité se lleva el premio pues tiene fobias que nadie esperaba que tuviera. ¿Puedes adivinar lo que son? Si no es así, siga leyendo para averiguarlo.

Si bien la mayoría de las personas le temen a las serpientes o las alturas, Khloé Kardashian le teme a dos de las cosas más aleatorias: los ombligos y las ballenas.

Sí, lo leíste correctamente. La estrella de reality show tiene una fobia masiva a estos objetos e hizo esta impactante revelación mientras aparecía en The Ellen DeGeneres Show en 2018.

Una embarazada Khloé Kardashian revela sus miedos a Ellen DeGeneres

La confesión se produjo mientras Khloé Kardashian y Ellen DeGeneres jugaban un juego de "Preguntas candentes". Después de revelar quién pensaba que era el hombre más sexy del mundo y qué la vuelve loca por su familia, la fundadora de Good American no se inmutó al revelar que los ombligos y las ballenas son sus mayores temores.

“Las ballenas son la cosa más extraña que existe. ¿Y ahora voy a tener que lidiar con el cordón umbilical? ¡Me asustan!".

Khloé Kardashian ya había revelado sus miedos

Aunque esta puede haber sido nueva información para algunos, los fanáticos de Khloé Kardashian desde hace mucho tiempo conocían sus mayores temores mucho antes de que ella revelara cuáles eran en The Ellen DeGeneres Show.

En mayo de 2016, la estrella de Keeping Up With the Kardashians habló sobre su inquietud por los ombligos en una publicación de blog, por People, admitiendo que es una gran fobia suya.

"Odio los ombligos", dijo Khloé Kardashian. "No puedes tocar el mío y no quiero tocar el tuyo. Cuando estoy en la ducha, uso guantes de mano y grito cada vez que me lavo el ombligo, ¡LOL!".

Más tarde ese mismo año, la estrella reveló en Twitter que no es fanática de las ballenas después de compartir un dato interesante sobre las criaturas marinas con los fanáticos.

Exactly why I don't fuck with whales pic.twitter.com/yEaBUM2rkb — Khloé (@khloekardashian) October 24, 2016

El tuit decía: "El corazón de la ballena azul es del tamaño de un automóvil pequeño", y Kardashian tituló la publicación: "Exactamente por qué no me meto con las ballenas".

Estaba asustada por su ombligo durante su embarazo

Unos días después de que Khloé Kardashian se sincerara sobre que los ombligos eran uno de sus mayores temores en The Ellen DeGeneres Show, profundizó más sobre su fobia en Snapchat, revelando que estar embarazada la hacía aún más antinaval.

"Tengo tal fobia a los ombligos, y sé que cuando estás realmente embarazada tu innie se convierte en una salida", dijo Kardashian antes de ponerse nerviosa. "Oh, Dios mío, ni siquiera puedo pensar en eso, estoy tan asqueado por eso. Ew ".

La famosa continuó: "Estoy tan asustada que me va a pasar. Asumo que el ombligo de todo el mundo hace eso, no lo sé. Me pregunto si el mío tiene que hacerlo. ¿Tiene que convertirse en una salida? "

Afortunadamente, los fanáticos vinieron al rescate y le aseguraron a Kardashian que no todos los ombligos cambian durante el embarazo.

Thank goodness I snapped about my bellybutton fears. Because so many people are tweeting me saying not everybody's innie becomes an outie! Wooooooo here's hoping!! — Khloé (@khloekardashian) January 7, 2018

“Gracias a Dios que rompí sobre los miedos de mi ombligo. ¡Porque tanta gente me está twitteando diciendo que no todo el mundo se convierte en un idiota! " Kardashian tuiteó más tarde ese mismo día. "¡Wooooooo aquí hay esperanza!".

Pero es probable que la tranquilidad de los fans no ayudó a deshacerse del miedo de Khloé Kardashian.

Khloé no es la única Kardashian con fobias

Aunque ha pasado un tiempo desde que escuchamos algo sobre el miedo de Khloé Kardashian a los ombligos, su inquietud por las ballenas volvió a surgir durante un episodio reciente de Keeping Up With The Kardashian.

Mientras hablaba de la obsesión de su sobrina North West con las arañas, la hermana de KoKo, Kim Kardashian West, reveló que trató de disuadir a la niña de querer una tarántula como mascota porque le aterrorizan las criaturas de ocho patas.

Después de que la fundadora de Good American le dijo a su hermana que tenía que superar su miedo a los reptadores, Kim Kardashian respondió señalando el miedo de Khloé Kardashian a las ballenas.

"¡Para! ¿Quién diablos iría y se acercaría a una gran ballena?" Khloé Kardashian respondió.

Durante el resto del episodio, Khloé Kardashian trató de ayudar a su hermana mayor a superar su miedo a las arañas al traer tarántulas alrededor de la magnate de la belleza KKW.

Sin embargo, al final, Kardashian West no pudo superar su miedo a los arácnidos y decidió vengarse de su hermana por todas las arañas que trajo a su alrededor.

Al final del episodio, la madre de uno llevó a Scott Disick a su casa para ver algunas renovaciones que había hecho en su habitación. Pero cuando abrió la puerta, el anfitrión de Revenge Body se sorprendió al ver cientos de ballenas inflables flotando alrededor.

Aunque Koko pensó que la broma era tonta, aun así elogió a su Kardashian West por intentar.

