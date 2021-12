Khloe Kardashian sorprende al mostrar su cabello rizado al natural

Khloe Kardashian brilló mientras debutaba con trenzas rizadas en su Instagram, donde parecía que se estaba elevando por encima del drama reciente con Tristan Thompson.

La bella influencer, de 37 años, se sentía feliz mientras mostraba su cabello rizado natural y sus abdominales cincelados en una publicación de Instagram del 16 de diciembre.

La estrella de Keeping up with the Kardashians estaba bronceada y hermosa cuando echó hacia atrás su cabeza de rizos rubios y dio una pequeña sonrisa irónica, con los pómulos luciendo afilados por el rubor y el contorno.

Khloe Kardashian sorprende a sus fans

Mientras vestía una camiseta sin mangas clásica de color terracota, se bajó los pantalones blancos y se subió la camiseta para revelar su abdomen tenso. Dejando a los seguidores con una simple leyenda, Khloe agregó solo un emoji de corona. La bella mujer prefiere mantenerse ocupada en medio del escándalo con Tristan Thompson.

La entrenadora personal Maralee Nicols está demandando al famoso influencer Tristan después de supuestamente quedar embarazada de su hijo. Admite haberse acostado con ella, pero solicita una prueba de paternidad.

Khloe ha mantenido la cabeza en alto, como revela una fuente a HollywoodLife.

"Después de que se desarrolló el drama de Tristan, Khloé sabía que la gente le haría preguntas dondequiera que fuera", compartió la fuente.

"Khloé no se escondió porque hizo una aparición muy pública para los premios People’s Choice Awards, pero ese era un ambiente controlado donde podía dictar la narrativa".

Escándalo con Tristan Thompson

Continuaron diciendo que la hermosa Khloe Kardashian estaba lidiando con la situación "con mucha madurez". "[Ella] el tiempo o la energía para hablar sobre algo que no es de su incumbencia", explicaron.

Khloe no tiene planes de cortar los lazos con Tristan, como dijo la fuente: "Al final del día, Tristan siempre será el padre de True y eso es realmente todo lo que importa".

Otro informante le dijo a HL que dejó en claro que Khloé había “terminado” con Tristan románticamente.

“Se le permitirá tener una relación de por vida con su hija True y ella no le impedirá hacerlo. Pero en lo que a ella respecta, nunca volverá a estar con él, no después de esto ”, reveló la fuente.

