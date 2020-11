Khloé Kardashian se sintió PRESIONADA para regresar con Tristan Thompson/Foto: Bravo TV

Cuando Malika Haqq le pregunta a Khloé Kardashian cómo van las cosas con Tristan Thompson en una vista previa del final de la temporada 19 de Keeping Up with the Kardashians, que se transmitirá el 12 de noviembre, la presentadora de Revenge Body, de 36 años, dice que las cosas son "geniales" con el papá de True Thompson.

“Estamos en un lugar realmente bueno. Ha sido de gran ayuda, y cuando estuve aislada, me ayudó con muchas responsabilidades. Pero también digo que su energía es diferente. Tocará mis hombros o algo así. Como, 'está bien, te estás poniendo un poco susceptible'. Él dice, 'Solo quiero que sepas, si alguna vez estás pensando lo mismo, estoy aquí para ti', básicamente", explicó.

Malika marca correctamente a Tristan como "todavía enamorado" de Khloé, y la hermana Kardashian del medio lo sabe. “Pero siento un poco más de presión, incluso mi familia dice, '¿están durmiendo juntos o no?' Y yo dije, 'no, no lo estamos'. Y nunca dijo 'Necesito una respuesta', pero siempre siento que necesitan una respuesta. ¿Qué estamos haciendo?"

“Siento la presión de Tristan”, dice Khloé en un confesionario, “pero no porque él me lo haya dicho. Nunca he recibido un ultimátum de Tristan".

Khloé dijo que desde que ella y Tristan comenzaron a salir, siente que necesita decidir dónde se encuentran. Desafortunadamente, Khloé dijo que no tiene "una respuesta definitiva" de su parte.

Cuando Khloé dijo que ni siquiera podía leer sus propios sentimientos sobre la situación, Malika piensa que su amiga ha cerrado sus sentimientos debido a la infidelidad de Tristan (y todas las otras veces que los hombres la han hecho mal) "Creo que sólo no estás abierta a ser amada por toda la mi*rda que ha sucedido".

Khloé, en un confesionario, reconoció que todas las relaciones que ha tenido terminaron en desamor y decepción. Desde Lamar Odom hasta James Harden y Tristan, ha sido herida por las infidelidades de sus ex parejas.

“Así que tengo todas las razones para estar protegida. Tengo todas las razones para tener estos ladrillos, estas capas. Y si alguien se preocupa lo suficiente, quitará esos ladrillos, ladrillo a ladrillo", comentó Koko.

Khloé Kardashian y Tristan posiblemente ya regresaron

Desde la filmación de ese episodio, parece que Tristan ha roto su mazo emocional y se abrió camino hasta el corazón de Khloé. La ex pareja ha pasado la mayor parte de 2020 junta, lo que alimenta la especulación de que se reconciliaron discretamente mientras nadie estaba mirando.

Khloé y Tristan junto a su hija True protagonizaron una adorable foto familiar durante Halloween, lo que posiblemente confirmó que la pareja ha regresado/Foto: People

Además, en las semanas previas al final de temporada de KUWTK, parece que Khloé y Tristan están en buenos términos. "Me estoy sintiendo sola y aburrida, y solo necesito que alguien me haga compañía", dijo Khloé en una vista previa del episodio del 5 de noviembre, que luego mostró su Facetiming con el jugador de la NBA.

Incluso parecieron bromear sobre su escándalo de infidelidad en ese mismo episodio. Después de que Khloé se puso un par de anteojos, Tristan dijo: "¡Oh, te ves como la chica inteligente a la que voy a engañar en el examen".

"Gracias a Dios que dijiste 'en una prueba'", respondió Khloé.

El final de la temporada 19 de Keeping Up with the Kardashians se transmite el jueves 12 de noviembre a las 8 p.m. ET / PT en el canal E!. Como te anunciamos en La Verdad Noticias, la temporada final, la temporada 20, se emitirá a principios de 2021. ¿Crees que Khloé regresó con Tristan sólo por la presión social?