Khloé Kardashian sale con un inversionista privado que conoció a través de Kim.

Khloé Kardashian tiene un nuevo hombre en su vida, puede confirmar el medio estadounidense Page Six. Una fuente reveló que la estrella de "Kardashians" actualmente está saliendo con un inversionista de capital privado que conoció a través de su hermana mayor, Kim Kardashian.

El informante dice que Khloé, de 37 años, y su hombre misterioso fueron presentados en una cena hace unas semanas y que se llevaron bien. La relación está en sus “primeras etapas” y Khloé se “siente realmente bien”, según People, quien dio la noticia el lunes.

Además, las fuentes revelaron que Khloé y su exnovio Tristan Thompson, de 31 años, "no hablen" a menos que se trate de su hija, True Thompson, de 4 años.

Khloé Kardashian niega rumores de estar saliendo con alguien

Durante el fin de semana, Khloé Kardashian negó los rumores de estar saliendo con otra estrella de la NBA. La Verdad Noticias informa que, aunque Khloé insistió en que "no estaba viendo un alma", es posible que Kardashian prefiera mantener su vida amorosa en secreto en estos días.

“¡Definitivamente NO es cierto!” la estrella de la realidad comentó en una publicación de Instagram de una captura de pantalla de la cuenta de chismes @deuxmoi, en la que alguien alegó que "escuchó" que estaba saliendo con otra estrella del baloncesto después de su separación del delantero centro de los Chicago Bulls.

¿Cuál fue la última relación de Khloé Kardashian?

Cabe recordar que la última relación importante de la hermosa Khloé Kardashian fue con Tristan Thompson, con quien comenzó a salir en 2016, fue muy pública y muy analizada.

A pesar de numerosos escándalos de trampa, la ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" no se dio por vencida hasta que una prueba de paternidad demostró que el atleta era el padre del hijo de 6 meses de la modelo de Instagram Maralee Nichols.

Khloé Kardashian sollozó mientras revivía la situación “despreciable” en el final de temporada de la semana pasada del reality show familiar de Hulu.

