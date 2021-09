Khloé Kardashian sufrió una pérdida de cabello significativa mientras luchaba contra COVID-19 el año pasado. La estrella e influencer de 37 años reveló en un chat de Twitter Space el martes que perder sus largos mechones fue "realmente una lucha".

Kardashian, que contrajo el virus en marzo de 2020, también dijo que su sentido del gusto y el olfato era "lo único que no perdí, pero tenía todo lo demás, como cualquier otra cosa que puedas imaginar". Su enfermedad fue cubierta en la última temporada de "Keeping Up With the Kardashians" el año pasado.

“He estado en mi habitación. Va a estar bien, pero estuvo muy mal durante un par de días”, dijo Khloé Kardashian en un metraje autograbado. "Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco", explicó con voz ronca. “No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía".

Kardashian explicó los síntomas que tuvo por COVID-19

Khloé Kardashian revela que su cabello se cayó cuando tuvo COVID-19.

La cofundadora de “Good American” explicó que estaba pasando por sofocaciones, vómitos y temblores tras dar positivo a COVID-19, antes de advertir a los fans: “Déjame decirte, eso es real. Pero todos vamos a superar esto ".

Khloé Kardashian ha sido abierta sobre sus problemas de salud, incluidas las migrañas debilitantes. El mes pasado se desahogó en Twitter sobre olvidar su medicación en casa.

"Ojalá la gente entendiera lo debilitantes que pueden ser las migrañas", escribió. “Me siento tan frustrado cuando la gente me dice que siga adelante y es solo un dolor de cabeza. Si tan solo supieran!! Ese sentimiento es tortuoso e indescriptible ".

Klohé Kardashian aclara rumores sobre la MET Gala

La Verdad Noticias informa que, Kardashian también cerró los rumores el martes de que ha sido excluida de la MET Gala de este año. Kardashian, a través de sus redes sociales, negó un rumor infundado de que se le prohibió asistir a la MET Gala 2021.

Khloé Kardashian tuiteó el martes que el chisme "Absolutamente NO es cierto" después de que un fan le pidiera que "aclare” por qué no asistió. Si bien Kardashian, de 37 años, no especificó por qué no apareció en la MET Gala 2021 a principios de este mes, algunos fans intentaron adivinar las posibles razones de su ausencia.

