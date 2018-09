Khloé Kardashian revela el motivo por el que extraña estar embarazada

La sensual Khloé Kardashian a través de sus redes sociales compartió diversas publicaciones mencionando que extraña algunas cosas cuando estaba embarazada.

La empresaria de 34 años tuvo a una preciosa bebé llamada True, fruto del amor con el deportista Tristan Thompson, quien hace algunos meses generó mucha polémica luego de haberle sido infiel a Khloé Kardashian, sin embargo ella decidió perdonarlo y darle una nueva oportunidad.

Siendo una de las estrellas del reality show del clan Kardashian, ha impactado a los fanáticos por las atrevidas fotografías que comparte en su cuenta social de Instagram al lucir un sexy bikini tras unos meses de haber dado a luz a su pequeña True.

La empresaria compartió algunas de las cosas que extraña cuando estaba disfrutando su etapa de maternidad.

‘Extraño mucho estar embarazada, y por varias razones, pero sobre todo echo de menos estar embarazada porque podía usarlo como excusa para ser antisocial, meterme temprano en la cama y no tener que ver o hablar con nadie’.

Cabe mencionar que ella tuvo su embarazo sola, pues se habían revelado las infidelidades de su pareja el basquetbolista, aunque siempre estuvo rodeada del amor de su famosa familia.

Y es que su hermana menor Kylie Jenner quien es una joven empresaria y es considera una de las mujeres con una gran fortuna por su línea de cosméticos, tanto ella como Khloé Kardashian tuvieron a su hermosa hijas hace un par de meses, siendo la sensación de las redes sociales por las tiernas fotografías que comparten en Instagram.

Recientemente el clan Kardashian ha realizado fuertes declaraciones en el reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, uno de ellos fue cuando Kris Jenner quien es la madre de las celebridades, reveló como fue que escondió el embarazo de su hija Kylie Jenner.