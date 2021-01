Khloé Kardashian revela como perdió su VIRGINIDAD cuando tenía 15 años

Khloé Kardashian es conocida por llevar su corazón en la manga. Cuando debutó Keeping Up with the Kardashians, los fanáticos se conectaron más con la hermana más joven debido a su transparencia.

De hecho, una vez Khloé Kardashian se sincero acerca de perder su virginidad con un chico mayor "malo", y te recordamos la historia en La Verdad Noticias a continuación.

Khloe Kardashian impacta con sus cambios físicos tras perder la virginidad

Khloé Kardashian perdió su virginidad a los 15

La socialite de 36 años se sinceró sobre perder su virginidad, lo que admite que no fue la mejor experiencia, en 2016, en su sitio web ahora desaparecido, que compartió a través de US Weekly.

"¡No es gracioso perder tu virginidad! Es extraño y estás asustado y duele y no sabes qué pasará. Yo tenía 15 años y él era un chico mayor que no era virgen. No recuerdo que me doliera, pero sí recuerdo que solo quería terminar de una vez".

"Definitivamente no tienes un orgasmo la primera vez. ¡No lo hice durante los primeros años! Ni siquiera sabía cuál era la sensación hasta que tuve uno; Me gustó la parte de la intimidad. Cuando sucedió, pensé, "¡Ohhhhh, eso es lo que es!".

Khloé Kardashian también reveló que el mismo chico le rompió el corazón dos años después cuando ella tenía 17 años de edad al abandonarla en un aeropuesto de Atlanta.

Él era tan malo. Vivía en Los Ángeles, pero su madre vivía en Atlanta, así que el día de San Valentín me dijo que volvería a su casa. Se fue y nunca regresó. Me pidió que volara allí para encontrarme con él. Mi papá me advirtió que no fuera, pero lo hice. El chico NUNCA me recogió del aeropuerto", explicó Khloé Kardashian.

