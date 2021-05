Khloé Kardashian rentará vientre para tener un segundo bebé

La socialité Khloé Kardashian, está en búsqueda de una madre sustituta para su segundo bebé, o al menos así lo ha dado a conocer diversos medios estadounidenses.

La famosa empresaria había estado investigando todos los procesos y protocolos que se necesitan para rentar un vientre, por lo que pronto podía darse a conocer la noticia ante el medio.

En La Verdad Noticias te contamos que recientemente la socialité anunció su regreso con Tristan Thompson, por lo que la idea del segundo bebé cobra más vida, ya que declaró que le gustaría ser madre por segunda ocasión.

Khloé Kardashian busca madre sustituta para su segundo bebé

Khloé junto a su esposo y su hija.

La también modelo ha investigado sobre las opciones para que otra mujer lleve su embarazo, "Tengo un agente de vientre de alquiler que está filtrando quién cree que será la mejor opción para mí y mi familia", contó la empresaria.

La decisión la tomó, porque al parecer los médicos le informaron que su caso, un segundo embarazo sería riesgoso y la manera más segura de poder procrear un segundo bebé de su esposo sería a través de un alquiler.

Una vez que la empresaria y modelo conoció los procesos, quedó dudosa de si aceptaría, pues reconoció que desearía tener gemelos, pero eso complicaría el contrato con la mujer que decida rentar su vientre.

La excéntrica vida de las Kardashian

Las Kardashian son una de las familias más controversiales del medio

La protagonista de Keeping Up with the Kardashians, nació un 27 de junio de 1984, en Los Ángeles, California y es hermana de Kim, Kendall, Kourtney y Kylie, siendo una de las familias más controversiales del mundo del espectáculo.

Recientemente Kim y Khloé rompieron el silencio sobre sus padres y la relación que han llevado, pues es bien sabido que ha sido complicada en los últimos años.

Khloé Kardashian acumula más de 145 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, lo que la convierte en una de las celebridades con mayor influencia en el mundo pop.

