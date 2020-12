Khloe Kardashian recibirá el Año Nuevo con su adorable True

Khloe Kardashian está lista para una noche relajante con su bebé True Thompson. La magnate estadounidense, de 36 años, acudió a su historia de Instagram este 31 de diciembre, para compartir con sus 125 millones de seguidores cómo se despedirán de 2020 y darán la bienvenida al inicio de 2021.

"Me quedaré en casa y abrazaré a mi Tutu para la Nochevieja", escribió Khloe Kardashian.

“Espero que todos estén seguros y protejan a sus seres queridos...¡Rezo para que este año el próximo año todo sea mejor! ¡¡Todos estén a salvo !! ¡Feliz víspera de Año Nuevo!", continuó.

Es muy divertido para los muchos fanáticos de Khloe Kardashian saber que ella, como muchos de ellos, también tendrá una celebración más pequeña y se quedará con las personas que más le importan.

Khloe Kardashian y True

Por supuesto, sus planes para la víspera de Año Nuevo llegan justo después de que Khloe y True pasaron tiempo con el padre de la pequeña y el ex de Khloe, Tristan Thompson, de 29 años, en Boston para Navidad.

"Tristan realmente ha dado un paso al frente para Khloe y True este último año y dado que físicamente no podía estar con las Kardashian en Navidad, fue una obviedad para ella traerle a True", compartió una fuente cercana a Khloe con HollywoodLife.

Khloe Kardashian disfruta de su maternidad

Khloe Kardashian y Tristan Thompson definitivamente han recorrido un largo camino desde que se separaron en febrero de 2019. Los padres primerizos están increíblemente dedicados a fomentar un vínculo fuerte con su bebé, pero eso no ha impedido que algunos fanáticos se pregunten si su relación de crianza compartida llegará más lejos.

De hecho, mientras Khloe Kardashian y True estaban visitando a Tristan en Boston, después de que él firmara con los Boston Celtics, la estrella de Keeping Up With The Kardashians fue vista con un anillo de diamantes gigante en ese dedo.

Aunque, en junio, durante la fiesta de cumpleaños de Khloe, la estrella de reality shows llevaba un anillo similar en la misma mano. En ese momento, los fanáticos estaban ocupados especulando qué significaba el anillo, cuando en realidad cualquier indicio de compromiso era simplemente un rumor.

Independientemente de los rumores que se arremolinan en torno a su vida romántica, nada ha cambiado la mentalidad y el enfoque de Khloe Kardashian lejos de su hija.

