Khloé Kardashian recibió rosas de su cuñado Pete Davidson por San Valentín

El ‘klan’ de las hermanas Kardashian-Jenner puede presumir casi al completo de haber encontrado a su media naranja y sus vidas amorosas parecen estar bastante bien asentadas.

Como recordarán, Kourtney ya prepara su boda con Travis Barker, Kim está inmensamente feliz con Pete Davidson, Kylie acaba de ser mamá por segunda vez junto a Travis Scott y Kendall ya hasta comparte fotos de sus viajes con Devin Booker. La única de la familia que no parece estar pasando por su mejor momento sentimental es Khloé Kardashian.

La hermana mediana sufrió una infidelidad amoroso a principios de este año tras enterarse de que su marido, Tristan Thompson, había tenido un hijo con su entrenadora personal mientras estaba con ella.

Como sabemos, Khloé sigue sin pareja, aunque eso no le privó ayer, día de San Valentín, de recibir gran cantidad de obsequios y flores. El Instagram de la empresaria se llenó de ‘stories’ con detalles típicos del día de los enamorados, entre ellos, el detallazo que le dio Pete Davidson.

Khloé Kardashian presume el lujoso regalo

Desde que Khloé está soltera, pasa mucho tiempo con Kim y, por consiguiente, con Pete Davidson.

Recordemos que Khloé Kardashian ha logrado construir su propio imperio en el mundo empresarial, convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas y exitosas del mundo.

“Las más dulces. Gracias, Pete”, escribió Khloé en la foto. Además, son unas flores rosas ideales y mucho más discretas que las que le ha mandado Kanye West a Kim Kardashian en una furgoneta sin mucho sentido.

