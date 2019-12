Khloé Kardashian recibe costoso regalo de Tristan Thompson ¡Él quiere enamorarla!

Tristan Thompson tal parece que quiera tener una nueva oportunidad con la famosa Khloé Kardashian, pues la famosa decidió hace algunos meses terminar su relación sentimental con el jugador de baloncesto, debido al engaño que sufrió con una de las mejores amigas de Kylie Jenner, pues ambos estuvieron juntos en una fiesta.

Recordamos que el ex de la hermana de Kim Kardashian tuvo un romance con Jordyn Woods, este escándalo causó una ruptura inmediata entre la pareja y por supuesto toda la familia Kardashian-Jenner decidió terminar su amistad con la modelo, pues ella confesó que sí le dio un beso a Tristan Thompson.

Esta traición por parte del jugador de baloncesto, hizo que Khloé Kardashian se enfocara más en estar con su familia y su pequeña hija, sin embargo, luego de algunos años de aquella ruptura amorosa, su ex quiere conquistarla de nuevo y es por eso que tuvo un detalle muy especial con la madre de su hija.

Todo surgió a través de los episodios del programa de televisión "Keeping Up With the Kardashians", donde dieron a conocer que Tristan Thompson aún intenta recupera el amor de la empresaria Khloé Kardashian y es por ello que decidió obsequiarle un elegante collar de diamantes, el costoso regalo fue enviado en el hotel donde estaba hospedada, debido a un viaje que hizo a Connecticut.

Khloé Kardashian revela que su ex quiere reconquistarla

La celebridad Khloé Kardashian expresó que estaba un poco confundida en aceptar aquel regalo de Tristan Thompson, pues para ella fue un lindo gesto, sin embargo, el regalo no quiere decir que ella pueda olvidar la traición que vivió hace unos meses tras darse a conocer la infidelidad del jugador con una amiga cercana a su familia.