Khloé Kardashian quiere a Tristan Thompson como padre de próximo hijo ¿Volvieron?

Khloé Kardashian podría haber perdonado a Tristan Thompson por su infidelidad al punto de reconocer que quisiera que el basquetbolista sea el padre de sus próximos hijos.

Del Instagram de Khloé Kardashian

Tristan Thompson es el padre de su pequeña hija, True, de apenas 2 años de edad, pero Khloé Kardashian aseguró que no sería mala idea tener un bebé más con el jugador de baloncesto.

En el último episodio de “Keeping Up With The Kardashian”, Khloé Kardashian le preguntó a Tristan Thompson sobre la posibilidad de tener otro hijo juntos a lo que él respondió que “True necesita hermanos”.

Después de ver la buena disposición de Tristan Thompson, Khloé Kardashian continuó con la amistosa conversación y bromeó sobre querer los genes del deportista para todos sus hijos.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson como padres

Pese al escándalo y polémica que rodeó a Khloé Kardashian y Tristan Thompson durante su divorcio por la infidelidad del basquetbolista, la pareja ha logrado superar la crisis por el beneficio de su hija.

Aunque la situación con Tristan Thompson en cuanto a las responsabilidades paternales no siempre ha sido fácil por los constantes viajes del jugador, como comentó la misma Khloé Kardashian en “Keeping Up With The Kardashian”.

Sin embargo, Khloé Kardashian de 35 años, reconoció que pese a las dificultades con su trabajo, Tristan Thompson siempre ha estado al pendiente de su hija y ha cumplido con su responsabilidad como padre.

“Quiero que tengamos una relación saludable, tierna y sí, amorosa, en donde True pueda ver a su madre y a su padre dándose un abrazo", dijo Khloé Kardashian.

Por el momento, ni Khloé Kardashian ni Tristan Thompson han hablado de la posibilidad de retomar su relación excepto por sus deseos de mantener la cordialidad y amistad por el bien de su pequeña hija, True de dos años.