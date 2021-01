Khloe Kardashian presume su pequeña cintura y sus ESTRÍAS en Instagram (FOTO)

La estrella de "Keeping Up With The Kardashians", Khole Kardashian, compartió una foto sensual de su pequeña cintura y sus notables estrias, el pasado 30 de enero en su cuenta de Instagram.

La estrella de reality posó en un diminuto bikini mientras la arena se pegaba suavemente a su panza plana y curvas peligrosas. Khloe parecía estar en plena forma mientras tomaba el sol en Turks & Caicos. Actualmente está de vacaciones en la isla tropical y esta es solo una de las muchas fotos en las que posa en el lugar.

Khloe Kardashian compartió varias fotografías de su viaje en familia

Khloe Kardashian orgullosa de sus estrías

Las hermanas de Khloe también se unieron a la diversión al publicar sus fotos de Turks & Caicos, pero la foto de Khloe pareció tener el mayor impacto. Se aseguró de que sus fans sepan que actualmente ama su cuerpo y su traje de baño Good American.

Khloé Kardashian decidió declarar públicamente su amor a las estrías que luce. "Amo mis rayas", ha escrito junto al emoji de una cebra, dejando claro que las estrías no son más que eso, rayas. Kim pareció ser la más impresionada y comentó: "Es la cintura para mí" acompañado de un emoji de aplausos.

Como informamos en La Verdad Noticias, Khloe publicó algunas instantáneas impresionantes unas horas antes que mostraban su figura tonificada con un encubrimiento azul ceñido. Kylie exclamó, "sí, solo sí", mientras que Kourtney la llamó por su alter-ego y escribió: "¡¡¡SUZANNE !!!!!" Tristan Thompson envió su aprobación en forma de emojis de corazón, y caras enamoradas y fuego.

Familia Kardashian de vacaciones

Como mencionamos anteriormente, la mayoría de las hermanas de Koko también disfrutan de su casa de vacaciones de $ 32,500 la noche. Kylie y Kim Kardashian no podían dejar que Khloe rompiera Internet por su cuenta, por lo que también publicaron sus fotos de vacaciones. Kylie se veía sexy con un vestido Miranda de Poster Girl mientras su larga trenza caía en cascada más allá de su cintura.

TE PUEDE INTERESAR: Fans acusan a Khloé Kardashian de lucir muy diferente en persona que en Instagram

Kim, por otro lado, compartió algunas fotos lindas de North, 7, y Chicago, 3. "Girls Trip!" escribió junto a las adorables fotos tropicales.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.