Khloe Kardashian presume a su hija tras nacimiento del hijo de Tristan Thompson

Khloe Kardashian no se deja abatir por la infidelidad de Tristan Thompson, quien se acaba de convertir en padre nuevamente junto a su amante, al presumir a la hija que tiene con el jugador con una foto en su cuenta de Instagram.

"Mi pequeño amor", escribió la Kardashian, una referencia a la canción de Adele de su último álbum, 30, que algunos han llamado álbum de “divorcio”, lo que podría ser una clara señal de su inminente separación de Thompson tras su amorío con otra mujer.

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, apenas la semana pasada Khloé Kardashian regresó a redes después del escándalo de Tristan Thompson con varias publicaciones de su victoria como Estrella de Reality Show favorita en los People´s Choice Awards.

Khloe Kardashian presume a su hija tras escándalo

La foto de Khloe junto a la pequeña True Thompson llegó a redes sociales apenas un par de semanas después de que nació el supuesto hijo de Tristan Thompson con su amante, Maralee Nichols, quien ha demandado al jugador por pensión alimenticia para el bebé.

En la foto, Khloe vestía una chaqueta deportiva adidas negra con rayas metálicas en la manga y combinó el look con un gorro negro. True se veía adorable en los brazos de su madre con un abrigo de peluche, con el cabello recogido en lindas coletas.

La fotografía en blanco y negro ya ha recibido un total de 1,726,559 Me gusta de los 202 millones de seguidores en Instagram de la estrella de Keeping Up With the Kardashians, quienes las nombraron "las chicas más dulces".

Thompson niega ser padre de hijo de Maralee

Tristan Thompson niega tener hijos con otra mujer

Después de que se reveló que Tristan Thompson tendría un hijo tras serle infiel a Khloe Kardashian, el jugador aceptó haber tenido relaciones sexuales con Nichols una vez, pero negó ser padre del pequeño y pidió una prueba de paternidad para comprobarlo.

