Khloé Kardashian preocupa a sus fans por su “extrema delgadez”

Khloé Kardashian ha sido juzgada por su cuerpo desde que se hizo famosa gracias al reality show de su familia “Keeping Up With The Kardashians”. Por muchos años, la empresaria fue llamada “gorda” en diversos medios, e incluso recibía burlas por su figura; pero ahora, sus fans están preocupados por lo delgada que luce la socialité.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Khloé Kardashian ha impactado por las supuestas cirugías que se ha hecho en el rostro, ya que su cara luce cada vez más diferente con el pasar del tiempo. No obstante, la famosa ha dicho que no se ha sometido a ninguna cirugía estética en el rostro, y que todo es gracias al maquillaje y a los filtros.

Khloé Kardashian y su gran pérdida de peso

En sus redes sociales, Khloé Kardashian ha mostrado su gran pérdida de peso, la cual ha logrado con mucho ejercicio, una estricta dieta y beber mucha agua. Incluso ha conseguido tonificar su abdomen y espalda, marcando sus músculos y luciendo una mini cintura.

Ante este impresionante cambio, muchos internautas creen que su cuerpo está cada vez más delgado y algunos se preocupan por ello. La mujer de 37 años continúa con su transformación física, pero muchos fanáticos creen que la empresaria posiblemente se está “excediendo” con el ejercicio y la dieta.

Incluso algunos usuarios de las redes aseguran que tanto Khloé como su hermana Kim Kardashian, se sometieron a una reducción del tamaño de sus glúteos, ahora que ambas están más delgadas. Pese a las críticas, la mayoría de los seguidores de Koko han elogiado su figura esbelta.

¿Cuál es el peso de Khloé Kardashian?

De acuerdo con el medio Unicable, en 2021 Khloé Kardashian pesaba 60 kg, y tenía una cintura de 73 cm, mientras que sus caderas medían 101 cm. Su altura es de 1.77 metros. Sin embargo, es posible que actualmente pese un poco menos, ya que sigue realizando mucho ejercicio y cuidando su alimentación.

