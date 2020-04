Khloé Kardashian piensa quedarse en la soltería “eternamente” por este motivo/Foto: Click2Houston

La temporada 18 del reality show “Keeping Up With The Kardashian” ha destapado nuevos secretos de la famosa familia Kardashian-Jenner. Ahora le toca el turno a la hermana “del medio”, Khloé Kardashian. Después de tanto tiempo, ella finalmente ha confesado que piensa quedarse “eternamente” en la soltería.

“Koko”, como también es llamada Khloé, ha tenido terribles experiencias con los hombres. Basta con recordar su fallido matrimonio con el basquetbolista Lamar Odom, de quien se divorció en 2015 porque él tenía serios problemas con las adicciones.

Lamar Odom y Khloé Kardashian/Foto; Nueva Mujer

Después de esa separación, Khloé Kardashian pensó haber encontrado al amor de su vida en el basquetbolista Tristan Thompson, con quien formalizó su romance a finales del 2016. La pareja lucía muy feiz, incluso en el 2017 anunciaron que estaban esperando un bebé juntos, la pequeña True.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian/Foto: E! News

Sin embargo, muy poco tiempo antes de que Khloé tuviera a su hija, se hizo pública una infidelidad de Tristan con una joven durante una fiesta. Pese a que ninguna de las hermanas Kardashian-Jenner perdonó esto, Khloé sí le dió una segunda oportunidad al padre de True.

Pero el regreso no duró mucho, ya que a principios del 2019 Tristan nuevamente le fue infiel a Koko, pero ahora con la mejor amiga (casi hermana) de Kylie Jenner, la modelo Jordyn Woods. Esto fue lo último que aguantó Khloé del basquetbolista, así que terminó con él definitivamente y desde eso no se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

Khloé Kardashian se quedará soltera

En el más reciente capítulo que veremos de la temporada 18 del reality “Keeping Up With The Kardashian”, la empresaria y socialité le revela a su mamá Kris Jenner que planea quedarse en la soltería casi eternamente, ya que después de lo que ha vivido en su vida amorosa, prefiere quedarse sola y enfocarse en sí misma y su hija.

“Tengo amigos que me dicen: ‘Quiero presentarte a alguien’ y simplemente eso no me importa… Estoy concentrada en mí y en True. Eso es lo que hago. ¿Quién sabe?, quizás nunca vuelva a salir con nadie más”, expresó Koko.

También te puede interesar: Khloé Kardashian confiesa cómo es su relación con Tristan Thompson, ¿Hay reconciliación?

Durante esta cuarentena Khloé está viviendo con Tristan para que su hija, True pueda pasar tiempo con su padre; sin embargo, la influencer de 35 años ha dicho que no piensa regresar con el basquetbolista, ni desea tener más hijos por el momento. Así que probablemente sí decida quedarse soltera de por vida.