¿Khloé Kardashian perdono la infidelidad de Tristan Thompson?

¿Khloé Kardashian perdonado la infidelidad de Tristan Thompson?

Tras darse a conocer que Tristan Thompson le había sido infiel a Khloé Kardashian mientras la empresaria tenía pocos meses de embarazo, todo parece indicar que la famosa por ahora únicamente está concentrada en su maternidad y ha decidido darle una oportunidad al jugador de basquetbol.

De acuerdo a la revista People, una fuente cercana a la pareja reveló que Khloé por ahora está enfocada en su hija, quien tiene poco más de 24 horas de haber nacido.

“Khloé ahora mismo no siente más que felicidad. Está completamente enamorada de su pequeña, y está llena de amor. Nada más le importa en este momento”, dijo la persona a la publicación.

“Ella está sumamente feliz de tener a su hija en sus brazos, que es grande, fuerte, saludable y hermosa. Ahora mismo, su hija es lo único que le interesa. Al momento ni siquiera está enojada con Tristan”, agregó.

Finalmente, esta persona explicó que, debido a su reciente maternidad, es que Khloé no tiene ningún resentimiento con el deportista, al que incluso le habrían puesto una trampa para sucumbir ante los encantos de otras mujeres.

“Básicamente ya lo perdonó. Está es una burbuja de amor, paz y felicidad en este momento, y todo lo que sucedió con Tristan no fue tanto de ‘engañarla’ sino más bien un encuentro fortuito en medio de una borrachera que no significó nada. A lo más se besaron (pero) no condujo a nada más. (Esto) fue la culpa de unas groupies estúpidas tratando de tenderle una trampa. Todos tienen (que olvidar esto) y seguir adelante”, puntualizó la fuente.

Cabe destacar que este jueves la integrante de la dinastía Kardashian dio a luz una niña en un hospital a las afueras de Cleveland, en donde también estuvo presente Thompson.