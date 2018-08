Khloé Kardashian olvida infidelidad de Tristan y viajan a las playas de México

Khloé Kardashian después de haber vivido uno de los momentos más difíciles y sobre todo cuando estaba esperando la llegada de su bebé, la socialité decidió perdonar la infidelidad del papá de su hija y darle una segunda oportunidad al basquetbolista Tristan Thompson.

La pareja decidió pasar unas vacaciones en Puerto Vallarta y reavivar el amor que hubo entre ellos, pero no estuvieron completamente solos en el viaje a México, ya que estuvo acompañada de Kendall Jenner y el basquetbolista, Ben Simmons, con quien desde hace meses se relaciona a la modelo.

Y es que la pareja en el año de 2016, hicieron un viaje similar a este, escapándose en las playas mexicanas.

¿Cómo surgió la infidelidad de Thompson?

Diversos medios han especulado que el basquetbolista fue captado en un reconocido hotel de la ciudad de Nueva York en compañía de una mujer que frecuentaba en el mes de octubre del año pasado.

En esos momentos Khloé Kardashian estaba embarazada y al saber la infidelidad de su pareja quedo devastada, pero siempre contó con el apoyo de su familia en todo momento.

La empresaria Khloé Kardashian ha decidido dejar atrás el pasado y reconciliarse con el basquetbolista, ambos disfrutaron pasar tiempo juntos entre besos y caricias se mostraban como un par de enamorados.

Las famosas hermanas Khloé y Kendall decidieron pasar tiempo juntas y organizaron este viaje a México, cabe mencionar que luego de las temporadas del programa ‘Keeping Up With The Kardashian’ ambas no habían tenido galán al mismo tiempo y ahora, las hermanas disfrutan del amor y comparten la felicidad que sienten a lado de su novios ambos basquetbolistas.

En las vacaciones lo que llamo más la atención fue el cambio físico de Khloé Kardashian quien después de haber dado a luz a su bebé, poco a poco está recuperando su figura.