Khloé Kardashian obligó a Tristan Thompson a firmar un contrato de infidelidad

Recientemente Khloé Kardashian hizo oficial su compromiso con su novio, el basquetbolista Tristan Thompson; pero se dice que ella obligó a la estrella de la NBA a firmar un contrato millonario para que no le vuelva a ser infiel.

Con una foto de sus manos mostrando el enorme y costoso anillo en su dedo anular izquierdo, Koko finalmente confirmó lo que ya se había especulado desde hace meses: Tristan y ella están rumbo al altar.

Se dice que Khloé aceptó casarse con Tristan después de un acuerdo prenupcial contra infidelidad/Foto: Instagram

Sabemos que este será el segundo matrimonio de Khloé, ya que ella estuvo casada con el también basquetbolista Lamar Odom, desde 2009 hasta 2016. Sin embargo, la historia con Tristan ha estado envuelta en infidelidades desde el principio.

Así que según una fuente de E! News, Khloé de 36 años aceptó casarse con su novio de 20 años, después de que él firmó un acuerdo prenupcial donde se aclara que si comete infidelidad durante el matrimonio, tendrá que pagarle un gran porcentaje de sus ganancias.

"Ella confía en él en su mayor parte y lo ha perdonado por lo que hizo en el pasado, pero cree que es crucial que se proteja”, declaró el informante.

Aunque la Kardashian menor y el jugador de los Boston Celtics comparten una hija juntos llamada True Thompson, la empresaria sabe que un engaño podría ocurrir en cualquier momento.

Tristan engañó a Khloé justo un día antes del nacimiento de su primera hija juntos, True/Foto: Instagram

“Casarse probablemente les hará ganar millones, ya que la boda se retransmitirá, además de la venta de fotos y las entrevistas. También se está hablando de que tengan su propio reality show”, comentó la fuente.

“Por lo tanto, en el acuerdo prematrimonial se establecerá que Tristan pagaría un porcentaje de sus ganancias compartidas si la engaña”, agregó.

Las veces que Tristan Thompson le fue infiel a Khloé Kardashian

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Thomspon le “puso los cuernos” a la estrella de Keeping Up With The Kardashians no una, sino dos veces (o tal vez más). La primera fue justo un día antes del nacimiento de su primogénita en 2018.

En ese entonces, Tristan fue captado besándose muy apasionado con una mujer en el lobby de un hotel.

Un año después, en 2019, el jugador de baloncesto nuevamente le fue infiel a la influencer Khloé Kardashian, pero en esta ocasión con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Ante esto, la pareja se separó y decidieron seguir en comunicación por el bien de su hija. Pero debido a la pandemia, Khloé y Tristan comenzaron a vivir en la misma casa para que True pudiera estar con sus padres.

Y a mediados de 2020 se comenzó a rumorar que la pareja había retomado el romance. ¿Crees que Tristan Thomspon podría engañar otra vez a Khloé Kardashian?

