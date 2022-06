Khloé Kardashian no le preocupa ser mamá soltera: “No quiero tener citas”

La estrella de reality show no siente la necesidad de tener una pareja pronto/Foto: Youtube

Khloé Kardashian se ha mantenido soltera desde que se separó de Tristan Thompson en 2021, y eso es algo que no le molesta a la estrella de reality show. La empresaria de 37 años de edad ha declarado en una reciente entrevista, que no le afecta ser considerada madre soltera, y que está muy contenta de poder crecer a su hija, True Thompson.

Como te informamos en La Verdad Noticias, durante el reality “The Kardashians” en Hulu, se vió cómo Khloé Kardashian estaba ilusionada con su relación con Tristan Thompson, pero él más tarde le sería infiel y tendría un hijo con su amante, Maralee Nichols.

Después de terminar definitivamente con el padre de su hija, ahora la influencer no está pensando en tener citas románticas o buscar una nueva pareja, puesto que quiere enfocarse en su maternidad y en su trabajo.

Khloé Kardashian disfruta ser mamá y estar soltera

Khloé quiere seguir enfocada en su hija True/Foto: Pinkvilla

Durante una aparición en el podcast "Not Skinny But Not Fat" de la presentadora Amanda Hirsch, Khloé compartió cómo es su vida ahora que no tiene una pareja sentimental: "No me siento sola. No quiero tener citas", dijo Kardashian.

"Siento que estoy tan ocupada con el trabajo. Estoy tan obsesionada con mi niña. Me encanta ser madre, así que estoy ocupada", declaró.

A pesar de no estar juntos y de todas las infidelidades que Tristan cometió durante su relación con Khloé Kardashian, la empresaria ha decidido mantener cercano al basquetbolista, asegurando que "se llevan muy bien" y se hablan "gracias a True". La famosa quiere que su hija de 4 años de edad vea que sus padres se llevan bien a pesar de no estar en una relación amorosa.

Khloé Kardashian también está lista para un nuevo amor

La estadounidense sabe que en algún momento volverá a encontrar el amor/Foto: PBN

Aunque a Khloé le gusta ser mamá soltera, no descarta la posibilidad de tener un nuevo amor en algún futuro. "Poco a poco Khloé va entrando de nuevo en el mundo de las citas, y le entusiasma la perspectiva de conocer a alguien nuevo”, dijo una fuente cercana a la famosa al medio E! News durante febrero.

“Se siente aliviada y emocionada tras haber pasado página y al abrir un nuevo capítulo de su vida", expresó el informante. Por lo tanto, es posible que en algún momento, Khloé Kardashian esté en rumores de un nuevo romance, aunque no sea su prioridad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!