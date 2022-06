Khloé Kardashian niega rumores de estar saliendo con otra estrella de la NBA.

Khloé Kardashian rápidamente le dio carpetazó a los fuertes rumores que afirman que la estrella de reality shows y miembro honorario del Klan Kardashian estaba "viendo a otro jugador de la NBA".

“Definitivamente NO es cierto!!!” la famosa comentó en una publicación de Instagram de una captura de pantalla de la cuenta de chismes @deuxmoi, en la que alguien alegó que "escuchó" que estaba saliendo con otra estrella del baloncesto.

"¡Te amo! Gracias por los buenos deseos, pero no estoy viendo un alma. Estoy feliz centrándome en mi hija y en mí por un tiempo”, dijo. Kardashian, de 37 años, ha salido notoriamente con jugadores profesionales de baloncesto a lo largo de los años, incluidos Rashad McCants, Lamar Odom y James Harden.

Khloé Kardashian y su relación con Tristan Thompson

La Verdad Noticias informa que Khloé Kardashian salió por última vez con la estrella de los Chicago Bulls, Tristan Thompson, de forma intermitente desde 2016. Sin embargo, su relación siguió su curso después de que Thompson, de 31 años, la engañara varias veces.

A principios de esta semana, Kardashian tuvo que revivir el momento en que descubrió que Thompson la había engañado nuevamente y engendró un bebé con Maralee Nichols durante el final de "The Kardashians" de Hulu.

El fundador de Good American, quien inicialmente rompió en llanto y calificó la infidelidad de “despreciable”, dijo que todos “merecen el perdón y, sobre todo, AMOR”, mientras tuiteaba en vivo el episodio final. A pesar de todo el drama entre los dos, los ex siguen siendo amistosos mientras continúan criando a su hija de 4 años, True.

Khloé Kardashian celebró el Día del Padre con Tristan Thompson

La familia de tres hizo un frente unido cuando fueron fotografiados almorzando en Sagebrush Cantina en Calabasas, California, el sábado. A ellos se unieron la madre de Kardashian, Kris Jenner, y algunos otros miembros de la familia para una celebración previa al Día del Padre.

Antes de entablar un romance con Thompson, la hermosa Khloé Kardashian ya había salido con varias estrellas de la NBA. Salió brevemente con McCants desde finales del 2008 hasta enero del 2009.

La estrella de "Kardashians" conoció a Odom en agosto de 2009. Se comprometió con la ex estrella de Los Angeles Lakers tres semanas después y dijo "Sí, acepto" poco después. Su relación se desarrolló en "Keeping Up With the Kardashians" y su spin-off, "Khloé & Lamar", pero la lucha de Odom con el abuso de sustancias y la infidelidad afectó su matrimonio.

