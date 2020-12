Khloe Kardashian niega estar comprometida tras ser vista con anillo de compromiso

Como te informamos en La Verdad Noticias, este miércoles Khloe Kardashian se volvió tendencia, luego que surgieron los rumores que la estrella de Keeping Up With The Kardashians está comprometida con Tristan Thompson.

Tras los rumores, Khloe Kardashian emitió su postura y desmintió que estuviera comprometida con Tristan Thompson después de que la descubrieron con un enorme anillo en el dedo.

La estrella de 36 años ha tenido una historia explosiva con Trista Thompson, de 29 años, quien es el padre de su hija True, de dos años.

El escándalo rodeó el nacimiento de su niña en 2018 en medio de acusaciones de que Tristan había engañado a Khloe con una serie de mujeres durante su embarazo.

Sin embargo, los rumores de una reconciliación surgieron poco después y algunos fanáticos de las Kardashian esperaban que Khloe Kardashian y Tristan solidificaran su relación a través del matrimonio.

Khloe Kardashian y Tristan Thompson

Khloe Kardashian desmiente compromiso

El miércoles, las oraciones de muchos fanáticos parecían haber sido respondidas cuando se vio a Khloe Kardashian con un anillo de diamantes gigante en su dedo de compromiso mientras estaba de compras.

Sin embargo, la estrella ha negado desde entonces que esté comprometida, y le dijo al Daily Mail que los informes de un compromiso "no son ciertos".

TMZ había informado que el anillo de Khloe había llamado la atención mientras estaba de compras con True en Massachusetts, donde Tristan ahora vive como jugador de baloncesto de los Boston Celtics.

Te recomendamos: Khloé Kardashian y Tristan Thompson posiblemente están COMPROMETIDOS

¿Khloe Kardashian y Tristan Thompson podrían casarse en el futuro? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.