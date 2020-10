Khloé Kardashian luce sus despampanantes curvas en apretado pantalón azul

Khloé Kardashian se ha mantenido al día con su rutina de ejercicios durante la cuarentena, documentando el viaje en Instagram.

La estrella de reality show está disfrutando de los frutos de su trabajo, mientras continúa haciendo alarde de su cuerpo como solo ella puede.

Khloé lució un poco tímida al principio.

La mujer de 36 años y madre de una hija mostró sus curvas características de Kardashian s en jeans de mamá, cuando su hermana mayor Kim habló sobre su belleza en un video en sus historias de Instagram, escribiendo: 'Es tan bonita'.

Vestía una camiseta blanca ceñida, atada a la cintura, que dejaba al descubierto su abdomen tenso.

Khloé parecía tímida al principio, cuando Kim, de 39 años, se acercó a su brillante look glamoroso con pestañas llenas y una impresionante coleta alta.

Al final no pudo resistirse a posar para la cámara.

Khloé se ajustó rápidamente para la cámara, cruzando las piernas con los jeans descoloridos de cintura alta, acentuando su hermosa derrière.

Khloé sobrevive al encierro con su hija

Recientemente reveló que su hija True, de dos años, a quien comparte con su ex Tristan Thompson, de 29 años, ha sido su compañera de entrenamiento durante la cuarentena.

La anfitriona de The Revenge Body le dijo a Refinery29: 'Definitivamente creo que debido a mi viaje de acondicionamiento físico y a tener un horario tan reglamentado cuando se trata de hacer ejercicio, me mantuvo cuerda durante estos tiempos locos.

'Tuve que aprender a adaptarme haciendo entrenamientos de mamá e hija. [Verdadero] obviamente no está funcionando, pero son cosas como que yo la ponga en una carreta y corra cuesta arriba. Me abroché un carro a la cintura porque no tengo ninguna ayuda. Todos estamos tratando de resolverlo '.

También habló sobre la noticia reciente de que el exitoso reality show de su familia Keeping Up with the Kardashians llegará a su fin después de 20 temporadas.

La modelo explicó que no fue un momento sencillo para la familia después de 20 temporadas, cuando se suponía que el show no pasaría de la primera temporada cuando se estrenó en 2007.

Le dijo a People: 'Es realmente agridulce. Llevamos 20 temporadas. Hemos tenido tantos derivados y amamos, amamos, amamos el programa ''.

'Quiero decir, ni siquiera se suponía que estábamos en la televisión. Otro programa fracasó, así que éramos un relleno para la cadena y en realidad nos dijeron: "No te pongas demasiado cómodo. Eres un relleno". Pero definitivamente es nostálgico. Todavía es triste. Es agridulce”, agregó Khloé.