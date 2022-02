Khloe Kardashian luce irreconocible en el nuevo tráiler de ‘The Kardashians’

Khloe Kardashian apareció casi irreconocible en el nuevo tráiler del show de Hulu de su familia mientras mostraba una pequeña nariz antes del estreno oficial. La estrella de Keeping Up With the Kardashians ha sido criticada por los fanáticos durante meses por su rostro "cambiante".

Khloe, de 37 años, lucía irreconocible en un nuevo tráiler del nuevo programa de Hulu, 'The Kardashians'. Compartido en la cuenta oficial de Instagram del programa, la familia de mujeres posó con diferentes variaciones de atuendos color crema mientras adelantaban el estreno de la temporada el 14 de abril.

Khloe lució irreconocible en el nuevo tráiler de Hulu.

El primer clip del video mostraba a la fundadora de Good American posando con un vestido ajustado con corsé y su cabello rubio hasta la cintura ondeando al viento. Khloe miró a lo lejos mientras mostraba su look de maquillaje lleno de glamour y sus enormes aretes de diamantes.

Sin embargo, lucía completamente diferente de sus primeros días en el centro de atención, con una nariz pequeña, labios enormes y una tez perfecta. El teaser continuó mostrando a Kim, Kylie, Kris, Kourtney y Kendall exhibidas en enormes vitrinas con flores CGI creciendo detrás de ellas en colores brillantes.

Las palabras en la pantalla decían: "Todas las paredes se romperán", antes de que la supermodelo golpeara su caja de vidrio con la uña y la rompiera en un millón de pedazos. Luego, la familia de mujeres caminó hacia adelante en línea recta antes de posar para una última foto glamorosa.

The Kardashians Show subtituló su publicación: "rompió todas las expectativas. #TheKardashians se estrena el 14 de abril en @hulu , y próximamente en Disney+ a nivel internacional y Star+ en América Latina".

Khloe Kardashian y sus constantes cambios físicos

Khloe ha adelgazado seriamente en los últimos años.

Khloe Kardashian se ha enfrentado a una reacción violenta durante meses por su apariencia cambiante, ya que sus rasgos faciales se ven muy diferentes a cuando entró en el centro de atención. La semana pasada, apareció completamente irreconocible en un nuevo video filtrado de ella haciendo ejercicio en el gimnasio.

La madre de uno mostró que realmente ha estado trabajando en su condición física, y comenzó el entrenamiento del día aumentando lentamente su ritmo cardíaco con una máquina de escalar.

Khloe se grabó caminando arriba y abajo de la máquina trepadora, mostrando su escote y sus hombros y brazos tonificados. Si bien Khloe ha mantenido actualizados a los fanáticos sobre el progreso que ha logrado en su cuerpo fuerte, su rostro lucía irreconocible en el nuevo clip filtrado.

Su cara parecía más estrecha, sus labios mucho más carnosos y su nariz más pequeña. Parecía estar mascando chicle mientras hacía ejercicio, y su gran puchero se volvía un poco borroso a medida que se movía. “Me encanta calentarme en las escaleras”, subtituló el clip la madre de uno.

Los fanáticos de Khloe están preocupados

Su rostro se veía muy diferente a sus primeros días en la televisión.

A pesar del entusiasmo de Khloe con respecto a su rutina de ejercicios, algunos fanáticos han mostrado preocupación por su régimen de dieta y afirman que se ha vuelto "demasiado delgada".

La semana pasada, los seguidores de la fundadora de Good American compartieron su preocupación después de que sus costillas fueran visibles mientras hacía ejercicio en el gimnasio.

Muchos creen que la drástica pérdida de peso se produjo como resultado de su "devastación" por el escándalo de Tristan, que implicó engañarla y engendrar el hijo de otra mujer.

Luego de un tiempo de especulación, el jugador de la NBA reveló recientemente los resultados de paternidad y emitió una disculpa pública a Khloe. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la ex pareja comparte a su hija de tres años, True.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!