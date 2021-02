Khloé Kardashian le contesta a quien recordó la infidelidad de Tristan con Jordyn

Khloé Kardashian criticó a un troll de Instagram que sacó a relucir el escándalo de infidelidad de 2019 entre Jordyn Woods y Tristan Thompson el jueves 18 de febrero.

"Entonces... ¿Kylie puede volver a ser amiga de [Jordyn]?" el usuario de las redes sociales comentó.

En un clip de la próxima temporada Keeping Up With the Kardashians, refiriéndose a la amistad pasada entre Woods, de 23 años, y Kylie Jenner. Al ver esto, Kardashian, de 36 años, respondió:

“Estoy tan harta y cansada de esta narrativa que controlo a mi hermana o le dicto con quién elige rodearse”, dice la personalidad de E!, según la cuenta de Instagram CommentsByCelebs.

“Nunca, ni una vez, y quiero decir NUNCA, le dije a mi hermana de quién podía ser amiga. Ella es una adulta, que puede hacer lo que quiera. ¡La apoyaré en todo lo que quiera hacer!", informó Khloé.

Khloé Kardashian continuó: “¡Eso significa que independientemente de con quién elija ser amiga, siempre amaré, respetaré y valoraré a mi hermana incondicionalmente! Ella es mi compañera de vida y siempre respetaré lo que elija!".

"Por cierto, ¡no tengo malos sentimientos hacia NADIE! Verdaderamente. Mi corazón no lleva ningún odio. A menos que realmente sepas de lo que estás hablando, respetuosamente, ¡Cierra la maldita boca!", expresó la famosa.

Khloé Kardashian sigue con Tristan a pesar de las infidelidades

En febrero de 2019, se supo que Thompson, de 29 años, fue sorprendido besando al entonces mejor amigo de Jenner, Woods, mientras tenía una relación intermitente con Kardashian.

Después del escándalo, la pareja, que comparte a su hija True de 2, se dio por vencida y Woods se mudó de la casa de Jenner.

Jordyn y Kylie ya no son mejores amigas, como lo fueron durante muchos años, después de que Woods tuvo un amorío con el novio de la hermana de Jenner/Foto: Us Weekly

Aunque Kardashian y Thompson se han reconciliado desde entonces, no está claro dónde está la relación de Jenner, de 23 años, y Woods, ya que no han estado juntos desde hace casi dos años.

¿Crees que Kylie Jenner algún día será amiga de Jordyn Woods a pesar de lo que pasó con Khloé Kardashian y Tristan? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

