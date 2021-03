Khloé Kardashian hace oficial su regreso con Tristan Thompson con foto familiar

Khloé Kardashian le dio a su novio Tristan Thompson, jugador de la NBA, el regalo de "ser oficial en Instagram" por su cumpleaños número 30, hoy.

Kardashian compartió varias fotos nuevas de ella y Thompson, algunas con su hija True, otras solo con ellos.

Su leyenda confirmó lo que los rumores (y Keeping Up With the Kardashians) han sugerido durante mucho tiempo: ella y Thompson realmente están de nuevo juntos, enamorados y comprometidos.

Khloé le escribió a Thompson, “Los que están destinados a ser son los que pasan por todo lo que está diseñado para destrozarlos y salen aún más fuertes que antes. Gracias por mostrarme todo lo que dijiste que harías".

"Por el padre que eres. Por el mejor amigo que tengo en ti. Estoy agradecida de no poder hacer absolutamente nada contigo y se siente como si fuera todo. Espero que sepas hoy y todos los días lo amado que eres por mí y por tantos", agregó la famosa.

"¡Feliz cumpleaños TT! ¡Bienvenido a 30! No puedo esperar por todos los recuerdos. ¡Aquí es cuando la vida comienza a ponerse buena!", escribió Khloé Kardashian en su Instagram.

Khloé celebró el cumpleaños de su novio Tristan con su hija True/Foto: Instagram

Khloé Kardashian le perdonó sus infidelidades a Tristan

Thompson y Kardashian han superado múltiples escándalos de infidelidad ahora, incluso cuando Thompson engañó a Kardashian poco antes de que ella diera a luz a True en 2018 y cuando besó a Jordyn Woods, la mejor amiga de la hermana de Kardashian, Kylie Jenner, en 2019, haciendo implosionar la vida de Woods.

Kardashian rompió con Thompson después de eso, pero volvieron a estar completamente juntos en julio de 2020.

Una fuente le dijo a People durante el primer escándalo de trampa de Thompson que “Tristan ha estado engañando constantemente a Khloé. Es un infiel en serie. Y hay más mujeres con las que sale".

Kardashian y Thompson nuevamente retomaron su romance, y se especula que pronto llegarán al altar/Foto: Instagram

Pero el tiempo reconstruyó la confianza de Thompson y Kardashian hasta este hito. En febrero de 2021, una fuente habló con Entertainment Tonight sobre dónde se encontraban Thompson y Kardashian en medio de su mudanza a Boston para jugar con los Boston Celtics, y cuán comprometidos estaban en privado.

Con respecto a su pasado de infidelidad, la fuente del medio dijo: “Khloé perdona a Tristan en este momento, pero nunca lo olvidará. Han vuelto a estar comprometidos, todavía están enamorados y le dan a su relación otra oportunidad y esperan que esta vez tenga éxito".

"Tristan ha estado prestando especial atención a Khloe y True y ha estado llamando, haciendo FaceTiming, enviando mensajes de texto y enviando fotos todo el tiempo para verificar cuando no están físicamente juntos. No ha salido tarde por la noche con los chicos u otras chicas", dijo la fuente.

