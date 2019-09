Khloé Kardashian es acosada por Tristan Thompson

Como usted recordará, meses atrás detonó la bomba al exhibir públicamente el idilio que hubo entre Tristan Thompson, la ex pareja de Khloé Kardashian y Jordyn Wood,s quien fuera la mejor amiga de Kylie Jenner, pues esta fue una noticia difícil de procesar para la familia Kardashian, debido a la cercanía que la joven tenía con ellos.

Al abrirse la caja de pandora, los medios de comunicación inundaron los titulares con publicaciones referentes a la escandalosa infidelidad, sin embargo, fue durante una de las transmisiones de la más reciente temporada del reality ‘Keeping Up With The Kardashian’ cuando se dio a conocer con lujo de detalle cómo ocurrieron los hechos.

Desde aquella ocasión, los peores insultos y comentarios en contra de la modelo Jordyn Woods no se hicieron esperar, pues tal parece que para el público pesó más la traición de la joven hacia la familia Kardashian, que las muchas ocasiones que se descubrió a Tristan Thompson siendo infiel a Khloé, ya que antes de Woods hubo muchas chicas más.

A pesar de que en anteriores ocasiones Khloé Kardashian había optado por perdonar las traiciones del basquetbolista, no pudo soportar que se metiera íntimamente con la mejor amiga de su hermana, pues también la consideraban como parte de la familia, razón por la que Khloé decidió cortar definitivamente su relación con el padre de su hija.

Han pasado varios meses desde entonces, y las cosas parecen haberse calmado un poco, inclusive se sabe que la ex pareja se ha frecuentado con más regularidad para compartir momentos en familia por el bienestar de su hija, aunque parece que las cosas están subiendo nuevamente de nivel.

Desde hace unos días circuló la noticia de que Tristan Thompson está poniendo todo de su parte para reconquistar a Kardashian, y una de sus tácticas fue regalarle un lujoso y costoso automóvil para consentirla, no obstante, Khloé reveló que el basquetbolista la hizo pasar por un incómodo momento.

Resulta que el padre de su hija cree que las cosas entre ellos podrían solucionarse pronto, razón por la que se tomó el atrevimiento de intentar besar a Khloé sin su consentimiento, acción que ella le negó y le pidió que no lo volviera a hacer, pues solo quiere tener una relación cordial con él por el bien de su hija.

