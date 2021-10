Khloé Kardashian enloquece a Internet con sensuales fotos en bikini

Khloé Kardashian está sexy y súper despreocupada en las recientes fotos en bikini que publicó en su cuenta de Instagram, mismas que han dejado sin aliento a todos los caballeros que la siguen en dicha plataforma.

La socialité estadounidense recientemente tuvo una sesión de fotos en la playa en lo que parecían ser unas vacaciones, las cuales aprovechó para lucir su tonificado cuerpo con un bikini de color moka mediano de su propia marca de ropa.

La socialité derrochó sensualidad desde la arena; así se presumió en Instagram.

El conjunto de fotos publicado en su cuenta de Instagram recibió más de 2.4 millones de likes y 14,000 comentarios, uno de los cuales provino de su hermana mayor, la socialité Kim Kardashian, quien halagó su cuerpo al asegurar que era impresionante.

True Thompson se roba el show

Solo la ternura de True Thompson pudo opacar la sensualidad de su madre.

La serie de fotos no solo destacan por su sensualidad, sino porque True Thompson, la adorable hija que tuvo con su ex novio, el basquetbolista Tristan Thompson, de quien se ha dicho que podría estar planeando tener otro hijo con la socialité, tuvo una aparición especial.

Mientras la estrella de Keeping Up With The Kardashians posaba sentada frente al lente de la cámara, True encuentró la alegría jugando en la arena junto a su madre, de quien no se puede negar que lucía fabulosa en ese sensual bikini. Cabe destacar que las imágenes no demoraron en hacerse viral por todas las redes sociales y ocupar titulares de importantes medios de comunicación a nivel internacional.

¿Qué hace Khloe Kardashian?

La socialité saltó a la fama gracias al programa Keeping Up With The Kardashians.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Khloé Kardashian es una modelo, presentadora, empresaria y socialité de origen estadounidense. Saltó a la fama en 2007 gracias al programa Keeping Up With The Kardashians y es considerada la integrante más controversial del Clan Kardashian-Jenner.

Fotografías: Redes Sociales