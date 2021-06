Khloe Kardashian dice estar 'en paz' después de ruptura con Tristan Thompson

Khloe Kardashian ha insinuado que está "en paz" tras el último escándalo por su separación de Tristan Thompson. Te presentamos todos los detalles de sus impactantes declaraciones en La Verdad Noticias a continuación.

La estrella del baloncesto, supuestamente ha engañado a la estrella de Keeping Up With The Kardashians de 36 años una vez más, poniendo fin a su relación intermitente. En medio de las acusaciones, Khloe ha recurrido a Instagram para publicar una serie de mensajes inspiradores.

Anteriormente, Tristan Thompson se disculpó con la madre de Khloe Kardashian por sus infidelidades para así retomar su escandaloso romance con la estrella de reality show, el cual podría haber terminado oficialmente ahora.

Las declaraciones en Instagram de Khloe Kardashian

Khloe envía indirectas a Tristan en sus InstaStories

En su primera publicación, Khloe Kardashian compartió un largo pasaje de la escritora Stephanie Bennett-Henry: "Estoy en paz porque sé que siempre fui sincero, tuve las mejores intenciones, vine de un buen lugar con todo mi corazón y yo con lo mejor para todos".

"Incluso para los que no querían nada más que para resaltar las partes más feas de mí, aun así les deseé lo mejor. Siempre lo haré. Tengo bendiciones para todos, pero especialmente para aquellos que no querían nada más que ver mi luz oscurecerse. ¿Por qué? Porque ellos más lo necesitan".

La emotiva cita continuaba: "Mi paz ... es mía. Es personal, inquebrantable y la guardo con mi vida, porque por mi vida, me gané esta mierda. No puedes atravesar mi luz. No puedes sacudir mi paz. Es mía".

Los mensajes parecían apuntar a los últimos informes de que Tristan Thompson a quien supuestamente obligó a firmar un contrato de infidelidad, y padre de su hijo, había sido infiel una vez más.

¿Tristan Thompson le fue infliel a Khloe Kardashian?

Khloe Kardahsian y Tristan Thompson mantienen amistad por su hija

The Mail Online informó que se había visto a la estrella del baloncesto saliendo de una habitación de hotel en una fiesta luciendo desaliñada después de pasar tiempo con tres mujeres.

En abril, el jugador de la NBA fue acusado de ser infiel con la modelo de Instagram, Sydney Chase. Sydney hizo una serie de acusaciones, incluido el hecho de que Tristan le había dicho que solo estaba con Khloe por razones de "estatus" .

Sin embargo, en el programa de reunión de KUWTK que se emitió esta semana, la socialité había estado entusiasmada con la estrella del deporte. Incluso, en diciembre se rumoro que Khloe y Tristan posiblemente podrían estar comprometidos.

Ella le dijo al presentador del programa Andy Cohen: "Sé el crecimiento y todo el trabajo que ha hecho, sé toda la ayuda que ha recibido y los esfuerzos constantes que hace todos los días y lo mucho que luchó para volver conmigo. actualmente.

"Quiero decir, puedes preguntarle a todo el mundo, realmente no fue una cosa fácil para él. No entiendo por qué alguien pasaría por todo eso si no hablara en serio", dijo la estrella de Keeping Up with the Kardashians.

La pareja incluso había estado contemplando tener otro bebé, pero se decía que tenían problemas con sus planes de subrogación. Pero ahora, después del escándalo reciente, una fuente le dice a Page Six que la pareja continuará siendo padres de True, de tres años.

Sobre la relación actual de Khloe Kardashian y Tristan Thompson, la fuente dijo a los medios: "Se llevan bien. No hay drama, todo es amistoso y están en la misma página con la paternidad compartida".

