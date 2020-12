Khloe Kardashian da un close up a TREMENDO trasero despierta pasiones

Khloe Kardashian está mostrando su trasero mientras usa unos jeans Good American en una nueva instantánea promocional que compartió en su cuenta de Instagram.

La socialite ha estado trabajando duro con su empresa de ropa y recientemente ha promovido varios lanzamientos populares de la marca, que han encantado a sus 123 millones de seguidores en Instagram.

Khloe Kardashian lanza provocativa campaña para Good Essentials

Así luce la retaguardia de Khloe Kardashian

Khloe Kardashian lleva el Essential Denim por $ 99 y compartió una foto de ella con el trasero mirando a la cámara. La estrella ha perdido una cantidad considerable de peso en los últimos años y nunca se ha visto más delgada que ahora.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians posó con la mano en la parte posterior de la cintura y vestía una sudadera o chaqueta que parecía estar hecha de sherpa. Su largo cabello castaño ondeó con el viento y lució su trasero en el momento.

¿Cómo será la navidad Kardashian?

Khloe Kardashian ha estado ocupada con el trabajo mientras ella y su familia se preparan para atenuar las festividades navideñas y las mantendrán limitadas a su familia cercana.

La empresaria contrajo coronavirus en marzo pasado, por lo que es muy consciente de lo difícil que puede ser el virus y desde entonces ha estado practicando métodos muy seguros.

La gran fiesta de Nochebuena que suele celebrar Kris Jenner cada año ha sido cancelada junto con la foto de la tarjeta de Navidad anual de la familia.

En este momento, todos los jeans Good American están en oferta con precios reducidos a $ 99 y parece que Khloe ha aprendido un par de cosas sobre marketing.

¿Te gustan los jeans Essential que lleva Khloe Kardashian en la foto de arriba? Dinos en los comentarios.