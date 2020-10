Khloé Kardashian da positivo por coronavirus, aquí todos los detalles

La noticia sobre la condición de la socialité, empresaria y presentadora, Khloé Kardashian fue confirmada en el clip exclusivo del nuevo Keeping Up With the Kardashians del jueves 29 de octubre.

La Verdad Noticias había señalado a mediados de agosto una posible infección de Khloé cuando se filtró un video de esta en el que se mostraba muy enferma, pero debido a que la empresaria continuó publicando fotografías de ella y su familia todo quedó como un rumor falso.

El nuevo metraje comienza con Kim Kardashian y Kris Jenner expresando su preocupación porque Khloé Kardashian estaba muy mal. "Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no", comparte Kim en un confesionario.

Kim y Kris nerviosas por el COVID de Khloe

Kim Kardashian, en el clip de Keeping Up With the Kardashians de este 29 de octubre, señala que su instinto le dice que Khloé si lo tiene solo porque está muy enferma. “Eso realmente me asusta por ella, porque puedo decir que ahora se está asustando y que está muy nerviosa por eso".

Una Kris igualmente nerviosa continúa revelando que ella "saltó al teléfono con todos los médicos que tomarían su llamada" y se le escucha decir que está tratando de encontrar a alguien que pueda ayudarla.

Desafortunadamente, como Kim expresa a la cámara KUWTK, todo lo que la familia puede hacer es esperar los resultados de la prueba de Khloe.

En imágenes autograbadas, Khloe confirma que dio positivo por COVID-19. "Acabo de descubrir que tengo corona", dice la madre de True Thompson. "He estado en mi habitación. Va a estar bien, pero estuvo muy mal durante un par de días".

Bastante enferma y con la voz ronca Khloé Kardashian confirma que dio positivo al COVID.

Al detallar sus síntomas, Khloe revela que sufría de vómitos, temblores y sofocos y sofocos. Para empeorar las cosas, el coronavirus también provocó terribles dolores de cabeza.

"Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco", relata. "Yo no diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardería cuando tosía".

Con voz ronca, Khloé destaca que su garganta aún no se ha recuperado. "Déjame decirte, eso es real", expresa el anfitrión de Revenge Body. "Pero todos vamos a superar esto".

Continúa asegurando a los espectadores que si todos siguen las precauciones "todos estaremos bien".

Te puede interesar: Khloé Kardashian es acusada de ROBAR diseños para su línea de ropa

Antes de despedirse, Khloé comenta: "Que Dios nos bendiga a todos". No se pierda el nuevo KUWTK del jueves para ver cómo se desarrolla la batalla de Khloe contra el coronavirus.