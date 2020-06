Khloé Kardashian cumple 36 años y sus fans aseguran que está IRRECONOCIBLE/Foto: The Blast

Los fanáticos de Khloé Kardashian hicieron una doble toma de control de su "cara cambiante" en Instagram. Miles de admiradores confesaron que ya no podían reconocer a la famosa estrella de reality porque su rostro "cambia cada vez".

Algunos fanáticos piensan que se sometió a una cirugía, otros se han vendido con la idea de que es edición de fotos. Y un puñado de admiradores estaban convencidos de que solo se trata de maquillaje y filtros. La estrella de Keeping Up With The Kardashians acaba de cumplir 36 años.

Khloé y Kylie Jenner según los fans, son las hermanas Kar-Jenner que más cambios físicos se han hecho. Aunque Kim también se ha realizado diversas cirugías, el "nuevo rostro" y la pérdida de peso de Khloé ha hecho creer a los usuarios que incluso es otra persona/Foto: Entertainment Tonight

En su última publicación, Khloé acentuó su belleza natural con una paleta de maquillaje nude y se quitó los mechones que solía llevar en la cara. Usando un llamativo en un top azul eléctrico, los fanáticos estaban más distraídos por su "rostro siempre cambiante".

"Tu cara cambia cada vez, maldita sea", escribió un fanático, liderando a las tropas. Khloe se ocupó anteriormente de cambiar las afirmaciones de la cara con una respuesta descarada mientras bromeaba que su transformación fue de su "trasplante de cara semanal".

Ella escribió previamente: "De mi trasplante de cara semanal claramente". Pero las especulaciones y las conversaciones sobre su aspecto cambiante han seguido aumentando en las redes sociales.

Khloé Kardashian se ha transformado

Sin embargo, Khloé Kardashian demostró que no era tímida con las cámaras, ya que continuó actualizando a los fanáticos con fotos de sí misma durante la cuarentena.

Otros escribieron: "¡Eres simplemente impresionante! ¡Te ves mejor y mejor en cada selfie!". "¿Por qué no puedo reconocerte? Mi Kardashian favorita. ¿A dónde fuiste?", expresó otro fan.

"¿Quién es esta persona?", declaró uno y otro siguió: "¿Por qué te cambiaste a ti misma? Por qué aaaa". "¿Se pondrá de pie la verdadera Khloe Kardashian?", exclamó otro usuario.

Otros, sin embargo, se apresuraron a felicitar a Khloe por su aspecto brillante. "Wow ... Increible". Un fan escribió. Otro agregó: "Woweeee Khloe".

También te puede interesar: Khloé Kardashian se quejó del ciberbullying que sufre y los fans contraatacaron

Khloé se ha quedado en casa con su hija True y su padre Tristan Thompson. Han circulado rumores de que los ex podrían estar en camino de volver a estar juntos.