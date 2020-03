Khloé Kardashian confiesa cómo es su relación con Tristan Thompson, ¿Hay reconciliación?/Foto: Insider

Después de 2 años de noviazgo y de tener a True Thompson juntos, el romance entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson llegó a su fin en el 2018, ¿el motivo? la infidelidad que el basquetbolista cometió con Jordyn Woods, la entonces mejor amiga de Kylie Jenner. Desde ese momento y hasta ahora, se han hecho diversos rumores de si habrá o no reconciliación entre Khloé y Tristan, por lo cual, ella ha decidido confesar cómo es ahora su relación.

En las últimas semanas, hemos visto que el jugador de los Cavaliers de Cleveland, Tristan Thompson le ha estado dejando coquetos mensajes públicamente a su ex novia la empresaria Khloé Kardashian. Ante esto, miles de fans comenzaron a cuestionarle a la miembro del clan Kardashian-Jenner si piensa en reconciliarse con él después de la infidelidad que cometió; por lo cual, la celebridad de 35 años decidió responder.

En el reality Keeping Up With The Kardashians, Khloé expresó que se siente muy bien ahora que está enfocada en seguir desarrollando su marca de ropa “Good American” y tener el tiempo suficiente para dedicarle a su hija True Thompson. Asimismo, Koko Kardashian confesó que ha tratado de mantener una buena relación con su ex pareja por el bien de su hija.

“Quiero que tengamos una relación saludable, tierna y sí, amorosa…

“En donde True pueda ver a su madre y a su padre dándose un abrazo", reveló Khloé en un episodio de Keeping Up With The Kardashians.

Khloé Kardashian considera que para ella es muy importante que True vea siempre que sus padres se llevan bien, y aunque no planea regresar con Tristan Thompson, espera que con el tiempo puedan formar una buena amistad para ser cada día unos mejores padres para la pequeña.

Tristan Thompson quiere reconciliación con Khloé Kardashian

Pese a que Khloé Kardashian está decidida a olvidar por completo a Tristan Thompson, parece que el basquetbolista piensa todo lo contrario. De acuerdo con una fuente cercana a la influencer, Tristan le envía costosos regalos a Khloé, la llena de comentarios románticos en sus redes sociales y está dispuesto a todo con tal de reconciliarse con la hermana de Kim Kardashian.

Khloe Kardashian, Tristan Thompson y True/Foto: Eonline

También te puede interesar: Khloé Kardashian muestra sus tres mejores ángulos en CANDENTE traje de baño

Sin embargo, Khloé no ha mostrado interés en querer retomar su noviazgo con el padre de True Thompson, sino todo lo contrario. Está muy concentrada en su hija y en su vida profesional y personal, la separación fue un gran golpe para Koko Kardashian, así que las personas cercanas a ella ven muy difícil que ella decida volver Tristan.