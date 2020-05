Khloe Kardashian con irreconocible nuevo look, es piropeada por Tristan Thompson/Foto: E!

La estrella de Keeping Up With The Kardashians compartió un chasquido de sí misma con el cabello ondulado y ondulado, usando un simple corsé blanca. Sonriendo a la cámara, Khloé Kardashian escribió junto a las fotos: "Ubicación: debajo de b **** es skiiiinnnnn". Las imágenes provocaron que la celebridad recibiera piropos hasta de su ex, Tristan Thompson.

A los fanáticos y amigos de la estrella les encanta la apariencia, con la mamá Kris Jenner quien escribió: “¡Mi hermosa niña! ¡Guau!”. Malika Haqq agregó: “Apaga”, mientras que el ex Tristan Thompson dijo: “Baddie… PD: estoy de acuerdo con el título”.

Khloé recientemente ha estado demostrando que no toma enserio tonterías, respondiendo a los falsos rumores de que estaba esperando otro bebé con Tristan . La pareja actualmente comparte True de dos años.

Diversos medios aseguraron que Khloé estaba embarazada del basquetbolista, pero ella ha negado esto. Foto/Quién

Khloé dejó en claro los rumores sobre el embarazo y tuiteó: “No voy mucho a las plataformas sociales en estos días y esta es una de las razones principales por las que me mantengo alejada. Las cosas enfermas y dolorosas que la gente dice. Estoy disgustada por tantas cosas que estoy viendo. Las personas de SMH juran que saben todo sobre mí. Incluyendo mi útero. Enfermo.”

Al llamar a los trolls, Khloé agregó: “¡Las cosas desagradables que dices sobre mí por ¡UN RUMOR! He visto tantas historias y tuits hirientes / despreciables sobre mí sobre una historia falsa. Y si fuera cierto... es MI VIDA, NO LA TUYA.”

Khloé Kardashian vive con Tristan Thompson

“Es curioso lo exigentes y selectivos que algunos pueden ser con quién y cómo sientes que otros deberían vivir sus vidas”, escribió la empresaria.

Khloé añadió con respecto al supuesto embarazo que tendría con Thompson: "Creo que las personas deberían centrarse en sus propias vidas / familias, poner energía en mejorar el mundo aterrador en el que vivimos actualmente e intentar proyectar la positividad en lugar de la maldad".

La pareja se separó el año pasado después de que surgió que Tristan se había besado con Jordyn Woods. Sin embargo, ahora están en buenos términos, aislándose juntos en Los Ángeles y haciendo de la crianza compartida de True como su prioridad.