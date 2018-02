Khloé Kardashian comparte hermosa foto junto a Kylie Jenner y sus baby bumps

Una de las noticia más esperadas del año era la confirmación del embarazo de Kylie Jenner, quien este fin de semana compartió con todos la noticia de que es madre de una bebé, por lo que todos han comenzado a filtrar imágenes de ella embarazada, como Khloé Kardashian quien se llevó el premio a mejor foto.

Es que cabe recordar que los rumores del embarazo de Kylie de 20 años de edad, duraron casi 7 meses, donde la empresaria lo único que hacía era esconderse de todos y no decir ni una sola palabra para calmar lor rumores.

Incluso todo lo que hacía era motivo de sospechas, como la campaña que ella y sus hermanas protagonizaron para Calvin Klein, donde ella es la única que sale completamente cubierta de su vientre.

O también de la entrevista que le realizó la revista LOVE, donde aparece una fotografía de ella dando la espalda prácticamente y cubre su vientre y rostro al cargar un pequeño borrego.

Sin embarago ayer por la tarde, horas antes de comenzar el Super Bowl LII, la socialité decidió compartir su momento con un emotivo video y una publicación en las redes sociales que sin duda estallaron de la emoción.

Pero algo que sin duda queríamos ver era a Khloé y Kylie posando juntas con sus baby bumps, y fue la futura mamá quien nos complació.

Pues Khloé compartió una fotografía junto a su hermana menor en donde ambas dejan ver su panza de embarazo.

Lo que nos encantó es que la imagen más que causar ternura derrocha sensualidad, ya que ambas hermanas posan en ropa interior.

Pero lo mejor es el mensaje que acompaña la fotografía de la integrante del clan Kardashian-Jenner, pues derrochó ternura, amor y mucha felicidad por su hermana menor.

La instantánea ya lleva más de 7 millones de “Me Gusta” y miles de comentarios en donde felicitan a ambas hermanas por su embarazo.

La hermana menor de las Kardashian acaba de confirma su embarazo, a través de un video difundido en sus redes sociales.

La guapa modelo y empresaria dio a conocer la noticias tras varios meses de rumores en las que hablaban de esto.

En un video difundido en su cuenta de Instagram, la empresaria aparecía en la playa y en el proceso de estos maravillosos nueve meses, ademas se dejaba ver junto a su novio, el rapero Travis Scott.

Inmediatamente las redes se comenzaron a llenar de comentarios en las que felicitaban a la empresaria. En el video completo, se aprecia a la modelo durante este maravilloso proceso.

Pero eso no es todo, su hija nació el pasado 1 de febrero; de igual manera confirmándose que es niña, como también se decía.

Aunque aún no se conoce el rostro de la nueva integrante de la familia Kardashian -Jenner.

"Lamento haberlos tenido desinformados con todas los rumores. Entiendo que están acostumbrados a acompañarme en todos mis viajes. Mi embarazo fue algo que no quise exponer al resto del mundo. Sabía por mí misma que necesitaba prepararme para este papel en mi vida, de la manera más positiva, sana y sin estrés que conozco. No tenía planificado una gran exclusiva, sabía que mi bebé iba a sentir todo el estrés y la emoción, así que decidí hacerlo de esta manera por mi hijo y nuestra felicidad"

"El embarazo ha sido la experiencia más bonita, empoderadora y que más me ha cambiado la vida que he tenido jamás, y realmente voy a echarlo de menos. Aprecio la ayuda de mis amigos y especialmente mi familia para hacer todo lo privado posible este momento especial. Mi preciosa y sana bebé llegó el uno de febrero y no podía esperar para compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad que pudiera explotar. Gracias por entenderlo", termina Kylie