Khloé Kardashian comparte fotos con True y Chicago, Kanye West reacciona.

Ni siquiera Khloé Kardashian está exenta de la ira de Kanye West. La magnate de Good American, de 37 años, recibió críticas del rapero por una fotografía aparentemente inocente de su "Día de niñas" con su hija True Thompson, de 3 años, y la hija de 4 años de West, Chicago, durante el fin de semana.

“Estas fotos son hacen lucir demasiado grande a mi niña”, escribió el diseñador de Yeezy, de 44 años, en una publicación de Instagram eliminada desde entonces, según el medio británico The Sun.

Las selfies en cuestión se publicaron en la historia de Instagram de Khloé Kardashian y se tomaron con un filtro facial. Khloé usó un top negro, anteojos de sol negros de gran tamaño y aretes de aro grandes mientras hacía pucheros para las fotos y se acurrucaba con Chi.

Chicago West muy contenta con su tía Khloé

La Verdad Noticias informa que, la pequeña Chicago, a quien West comparte con su ex Kim Kardashian, se veía feliz en las fotos filtradas, que realzaban sus pestañas y le daban a sus labios un tono nude brillante.

Mientras West ha estado compartiendo y eliminando un montón de publicaciones a través de Instagram en medio de su divorcio en curso de Kim Kardashian, Khloé ha estado lidiando con su propio drama de relación. Su ex Tristan Thompson, con quien comparte True, confirmó recientemente que tuvo un bebé con Maralee Nichols.

Khloé Kardashian lidia con Tristan Thompson

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado”, escribió Thompson, de 30 años, en Instagram el mes pasado. “No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”. No obstante, Khlóe Kardashian opinó sobre la disculpa por infidelidad de Tristan Thompson.

El jugador de la NBA continuó diciendo que sus acciones "ciertamente no se han alineado" con su visión personal de Khloé. “Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar”, agregó. “De nuevo, lo siento muchísimo”.

