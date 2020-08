Khloé Kardashian comparte INTENSO mensaje sobre su regreso con Tristan Thompson/Foto: Nueva Mujer

Khloé Kardashian es conocida por compartir citas en su historia de Instagram, pero una en particular hizo que los fanáticos pensaran que estaba tratando de enviar un mensaje. La estrella de Keeping Up With the Kardashians publicó una cita simple, pero críptica, después de la noticia de que ella y Tristan Thompson han vuelto a estar juntos.

"No es un secreto, simplemente no es tu problema", se lee en la historia de Instagram de la cofundadora de Good American, de 36 años, que publicó el jueves.

Khloé mandó un contundente mensaje a los que no están de acuerdo con su reconciliación con Tristan. Posiblemente la estrella de las redes sociales quiere darle una familia unida a su hija True, sin embargo, muchos piensan que Thompson podría engañar nuevamente a Kardashian/Foto: Entertainment Tonight

A principios de este mes, una fuente le dijo a ET que la estrella de reality y el jugador de baloncesto, que comparten a su hija True, de 2 años, "han vuelto a estar juntos y las cosas han ido muy bien".

"Khloé está haciendo lo que cree que es correcto para ella y su hija, True", dijo la fuente, y agregó que la estrella de reality estaba consciente de que la decisión probablemente recibiría críticas de sus fanáticos y otras personas en su vida.

"Khloé nunca ha escuchado voces externas, siempre se ha mantenido fiel a su corazón", continuó la fuente. "Las cosas con Khloe y Tristan han sido geniales y la pareja se está tomando este tiempo en cuarentena para realmente reconectarse y disfrutar el uno del otro".

Las infidelidades de Tristan Thompson

La estrella de la NBA ha estado involucrada en dos escándalos de infidelidad diferentes mientras salía con Kardashian en el pasado. La primera ocurrió pocos días antes de que ella diera a luz a True en 2018. A principios de 2019, el atleta fue nuevamente acusado de ser infiel, esta vez con la entonces mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

En medio de su turbulento pasado, Kardashian y Thompson estaban juntos en cuarentena y criaban a su hija. Una fuente le dijo a ET en mayo, "Khloé y Tristan se han estado aislando juntos y realmente han disfrutado de su tiempo con su hija True. Este tiempo a solas realmente les ha permitido reconectarse sin influencias externas".

Aunque muchos fans no están de acuerdo con la decisión de Khloé, también hay quienes la sigue apoyando a pesar de todo. ¿Crees que Tristan le podría ser nuevamente infiel a Khloé en este regreso?