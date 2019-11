Khloé Kardashian celebra el cumpleaños de Kendall Jenner con impactantes fotos

La celebridad Khloé Kardashian tras haberse separado de Tristan ha estado más unida de su familia y prueba de ello fue el emotivo mensaje de cumpleaños que le dedicó a unas de sus hermanas.

La hermana de Kim Kardashian a través de su cuenta oficial de Instagram decidió demostrarle el amor y cariño que le tiene a una de sus hermanas menores, pues Kendall Jenner cumplió 24 años de edad este 3 de noviembre. El clan Kardashian-Jenner le tendrá una sorpresa a la famosa modelo.

Cabe mencionar que Jenner desde que decidió enfocarse al mundo del modelaje, se ha convertido en toda una celebridad, pues como recordamos ha sido nombrado como una de las modelos mejores pagadas tras haber participado para marcas reconocidas.

Tal parece que la familia Kardashian-Jenner sabe cómo acaparar la atención de las redes sociales y en este cumpleaños de Kendall Jenner, sin duda alguna harán una espectacular fiesta para celebrar sus 24 años de edad.

Khloé Kardashian decidió expresar el cariño que le tiene a su hermana al compartir unas emotivas palabras, aunque sus fieles seguidores quedaron sorprendidos al ver unas fotografías del pasado de la empresaria, pues su rostro luce muy diferente.

"Es tu cumpleaños, espero que todo el mundo este cantando ¡Feliz cumpleaños Kendall!, eres una de las almas más raras, más leales que he conocido. Desde el día que has nacido, has hecho todos mis días más brillantes".

Khloé Kardashian expresó lo agradecida que está con la vida por haberle permitido ser la hermana de Kendall Jenner; el emotivo mensaje compartió algunos de los momentos junto a la festejada.

