Khloe Kardashian ayuda a personas de tercera edad por pandemia al pagar su comida

Khloe Kardashian sorprendió a sus fans al apoyar a personas de la tercera edad pagando sus cuentas de alimentos y víveres durante esta pandemia por coronavirus en Los Ángeles.

Del Instagram de Khloe Kardashian

De acuerdo al sitio TMZ, Khloe Kardashian ha visitado varias tiendas Trader Joe’s y Ralphs en Los Ángeles, California para pagar la cuenta de las personas de la tercera edad e incluso las cuentas de algunos de los empleados.

La protagonista de Keeping Up With the Kardashian, también ha comprado tarjetas de regalo de ambas tiendas para más de 200 trabajadores de la cadena afectados por la pandemia.

Trader Joe’s y Ralphs abren desde tempranas horas de la mañana para atender primero a las personas de la tercera edad, horario en el que Khloe Kardashian ha acudido a las tiendas para pagar sus cuentas.

Hasta el momento, Khloe Kardashian de 35 años de edad no ha hecho comentarios sobre su acción de apoyo para los adultos mayores durante la actual pandemia así como empleados de las tiendas de autoservicio y alimentos.

Las Kardashians ayudan en la pandemia

Khloe Kardashian no es la única del clan Kardashian - Jenner que ha decidido apoyar a los afectados por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, nuevo epicentro de la enfermedad.

Además de Khloe Kardashian, su hermana Kim Kardashian ha donado un millón de dólares a instituciones que combaten la pandemia de coronavirus y apoyan a los afectados.

También la hermana menor de Khloe Kardashian y Kim Kardashian, Kylie Jenner donó un millón de dólares a organizaciones médicas y humanitarias además de varios envases con gel desinfectante, que ha escaseado en Estados Unidos.

Anteriormente, las hermanas Kardashian - Jenner fueron criticadas por no apoyar ante la pandemia, lo que puede haber inspirado las últimas donaciones de las protagonistas del reality show Keeping Up With the Kardashian.