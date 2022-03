Khloé Kardashian aún mantiene una “amistad” con Tristan Thompson

A pesar de todas las traiciones, Khloé no puede distanciarse completamente de Tristan/Foto: People

Khloé Kardashian no está dispuesta a retomar su romance con su ex, el basquetbolista Tristan Thompson. Sin embargo, debido a que los dos son padres de la pequeña True de 3 años de edad, la estrella de reality show ha decidido mantener una “amistad” con el hombre que la engañó en más de una ocasión.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Tristan Thompson admitió públicamente que le fue infiel a Khloé Kardashian, después de que se confirmó que el jugador canadiense de 31 años de edad embarazó a su entrenadora personal, Maralee Nichols, mientras aún era novio de Khloé.

Cuando la hermana de Kim Kardashian se enteró de que el padre de su hija estaba esperando un bebé con su amante, decidió ponerle punto final al romance en junio de 2021. Aunque el basquetbolista negó haber tenido un amorío con Nichols, las pruebas de ADN demostraron que Thompson sí fue infiel.

Khloé Kardashian aún tiene contacto con Tristan Thompson

Khloé está intentando ser amiga de su ex, Tristan por el bienestar de su hija/Foto: Instagram

A pesar de todas las veces que la traicionó, la fundadora de Good American decidió seguir siendo “amiga” de Tristan por el bien de su hija True. Una fuente aseguró a la revista OK! que la socialité es muy generosa en sus relaciones, pero no suele dar "terceras oportunidades" a nadie en su vida.

“Khloé ha perdido el respeto y la confianza (en Tristan). Ella sigue adelante, pero sigue siendo amiga de él porque siempre será el padre de su hija”, reveló la fuente.

No obstante, parece que las infidelidades del jugador de los Chicago Bulls no sólo han afectado su vida personal, sino también la parte profesional: “Tristan no solo ha perdido Khloé, sino contratos de trabajo… ¿Quién quiere asociarse con una persona que no inspira confianza?”, sugirió la fuente.

También se ha revelado que después de casi un año de estar soltera y ahora que finalmente ha logrado sanar su corazón después de las decepciones que le provocó Thompson, Khloé Kardashian está lista para buscar un nuevo amor.

¿Cuántas veces se casó Khloé Kardashian?

Khloé también vivió infidelidades con su ex esposo, Lamar Odom/Foto: Farandulista

Khloé solamente se ha casado en una ocasión y fue con el basquetbolista Lamar Odom en 2009 después de poco más de un mes de noviazgo. Sin embargo, en 2016 quedó oficialmente divorciada del jugador, quien durante los últimos años de la relación, tuvo varios problemas con las adicciones y también cometió infidelidades.

No obstante, se ha revelado que Tristan Thompson sí le propuso matrimonio a Khloé Kardashian, esto fue confesado por Maralee Nichols, ya que la entrenadora y modelo relató que el basquetbolista le ofreció dinero para abortar y así no arruinar su futura boda con Koko; pero ella rechazó esta propuesta.

