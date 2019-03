Khloé Kardashian arremete contra Tristan y defiende a la amante (FOTO)

Tal parece que el escándalo de la segunda infidelidad del jugador de baloncesto Tristan Thompson ha causado revuelo en las redes sociales, pues su ex pareja Khloé Kardashian a recurrido de las redes sociales para expresar sus sentimientos tras haber sido traicionada por el padre de su hija con la mejor amiga de Kylie Jenner.

Como recordamos Khloé Kardashian había posteado en Twitter que por culpa de Jordyn su familia se separó debido a las declaraciones de la modelo durante el programa de televisión Red Table conducida por Jada Pinkett Smith, en plena emisión la famosa confesó que ella estuvo en una fiesta con el jugador de baloncesto y que ambos se besaron a causa del alcohol, pero que no pasó a más y no tuvieron relaciones sexuales.

Quizás te pueda interesar: Hijos de la ex pareja presidencial juntos ante divorcio

Luego de las declaraciones de la amante de Tristan Thompson, su ex pareja Khloé Kardashian a través de las redes sociales mencionó que no es culpa de Jordyn sino del jugador.

"Lo que ha sido más difícil y doloroso es ser herido por alguien tan cercano a mí. Alguien a quien amo y trato como una hermanita. Pero JORDYN no debe ser culpado por la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan". Escribió Khloé Kardashian.

La famosa hermana de Kim Kardashian realizó otra publicación expresando lo que siente por su ex pareja Tristan Thompson.

"Esta ha sido una semana horrible y sé que todo el mundo está harto de oír hablar de todo (como yo). Soy una montaña rusa de emociones y he dicho cosas que no debería haber. Honestamente, Tristan engañándome y humillándome, no fue tan impactante como la primera vez".